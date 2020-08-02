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    武漢肺炎》南韓單日增30例 7月撤僑、集體感染案影響仍持續

    南韓1日新增30例確診病例。圖為南韓醫護人員工作情況。（彭博）

    南韓1日新增30例確診病例。圖為南韓醫護人員工作情況。（彭博）

    2020-08-02 11:49:00

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，南韓境內面對集體感染案影響，境外則需處理移入病例問題，防疫無輕忽空間；據南韓防疫單位今日公告統計，1日南韓新增30例確診，多數為移入病例，本土先前爆發集體感染地區亦有其中仍有部分病例為7月伊拉克撤僑作業影響。

    根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部今日公告最新統計，南韓1日新增30例確診病例，另無新增死亡病例，為連續第3日單日新增病例落在30多例左右。南韓境內累計確診病例數達1萬4366例，累計死亡病例數301例。

    南韓於7月底自伊拉克撤僑，單日新增確診病例一度應南韓官方預告暴漲破百；撤僑行動影響逐日遞減，1日新增30例中，有22例屬於境外移入，其中17例為入境檢疫確診，5例為入境後隔離期確診；從病例移入地區觀察，其中8例為伊拉克撤回南韓公民，其他病例分別為菲律賓5例，美國3例，黎巴嫩、印度尼西亞各2例，墨西哥、俄羅斯各1例。

    南韓境內，先前爆發的數起群聚感染案影響仍在，8例本土病例中，分別有首爾市5例，京畿道、釜山市、慶尚北道各1例；其中，首爾一間養老護理中心之相關病例增加，全國各地區也有零星感染。

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