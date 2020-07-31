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    YouTube將關「CC字幕協作」功能 近4萬網友連署盼保留

    YouTube預計於9月28日停止CC字幕協作功能。（路透）

    YouTube預計於9月28日停止CC字幕協作功能。（路透）

    2020-07-31 20:37:45

    〔即時新聞／綜合報導〕YouTube日前表示，由於CC協作字幕很少人使用，因此將於9月28日停止該功能，此舉引起眾多網友撻伐，直指其罔顧聽障者權益，甚至有網友發起連署，希望YouTube能夠保留協作字幕功能。

    《influencerupdate.biz》報導，YouTube在給創作者的信件中指出，CC協作字幕功能很少被使用，且存在惡意文字、垃圾廣告等問題，因此將其刪除，以減少創作者困擾，並補充，創作者仍可使用第3方軟體來生成字幕。

    觀看YouTube影片時，許多人會習慣開啟CC字幕（Closed Captions）。CC字幕可自動生成，也可由觀眾添加（community captions，協作字幕），但自動生成的CC字幕準確度並不高，且僅能生成影片的原語言字幕，觀眾協作添加字幕則無此限制，對於聽力障礙或使用不同語言的觀眾來說，是個極受歡迎的功能。

    YouTube創作者Rikki Poynter坦言，CC協作字幕確實會出現被不肖人士濫用的情況，但不可否認的是「該功能替頻道帶來更多可能性」。

    此外，規模較小的創作者會無法替影片增添其他語言的字幕，因為沒辦法負荷聘請翻譯者或外部轉譯的費用；YouTube創作者Olly Thorn發文表示，他沒有能力跟金錢提供英文以外的字幕，「一直以來都是依靠其他社群使用者協作添加字幕」。

    網友Emma Wolfe為此發起網路連署，希望YouTube不要移除CC字幕協作功能。連署約自31日凌晨3點半發起，截至目前有3萬9300人簽署，連署人數約以每小時2300人的速度增長。

    Emma Wolfe推特連署全文

    Olly Thorn推特全文

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