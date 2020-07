YouTube將關「CC字幕協作」功能 近4萬網友連署盼保留

2020-07-31 20:37:45

〔即時新聞/綜合報導〕YouTube日前表示,由於CC協作字幕很少人使用,因此將於9月28日停止該功能,此舉引起眾多網友撻伐,直指其罔顧聽障者權益,甚至有網友發起連署,希望YouTube能夠保留協作字幕功能。

《influencerupdate.biz》報導,YouTube在給創作者的信件中指出,CC協作字幕功能很少被使用,且存在惡意文字、垃圾廣告等問題,因此將其刪除,以減少創作者困擾,並補充,創作者仍可使用第3方軟體來生成字幕。

觀看YouTube影片時,許多人會習慣開啟CC字幕(Closed Captions)。CC字幕可自動生成,也可由觀眾添加(community captions,協作字幕),但自動生成的CC字幕準確度並不高,且僅能生成影片的原語言字幕,觀眾協作添加字幕則無此限制,對於聽力障礙或使用不同語言的觀眾來說,是個極受歡迎的功能。

YouTube創作者Rikki Poynter坦言,CC協作字幕確實會出現被不肖人士濫用的情況,但不可否認的是「該功能替頻道帶來更多可能性」。

此外,規模較小的創作者會無法替影片增添其他語言的字幕,因為沒辦法負荷聘請翻譯者或外部轉譯的費用;YouTube創作者Olly Thorn發文表示,他沒有能力跟金錢提供英文以外的字幕,「一直以來都是依靠其他社群使用者協作添加字幕」。

網友Emma Wolfe為此發起網路連署,希望YouTube不要移除CC字幕協作功能。連署約自31日凌晨3點半發起,截至目前有3萬9300人簽署,連署人數約以每小時2300人的速度增長。

