民主運動為何叫「哈姆太郎」？ 泰文譯者揭泰國人奧秘邏輯

泰國群眾30日發起「一起跑吧哈姆太郎」示威運動，手持舉牌高喊「解散議會」。（法新社）

2020-07-30 23:59:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國群眾自本月26日以來持續發起「一起跑吧哈姆太郎」示威運動。大批頭戴動物耳朵裝飾的群眾，30日聚集在泰國首都曼谷的達信大帝紀念碑，高喊要求解散議會、結束軍政府專制。然而，令外界困惑的是，為何該運動以動漫角色小倉鼠「哈姆太郎」作為主題？對此，泰國翻譯粉專指出，因為泰國人民不願再屈就於小倉鼠般任人操縱的生活。

泰國明星高中（Traim Udom Suksa）26日發起「一起跑吧哈姆太郎」（#วิ่งกันนะแฮมทาโร่）示威快閃運動，齊聲大聲合唱日本人氣動漫《哈姆太郎》主題曲，只是原曲歌詞被改編為「最喜歡的東西是人民的稅金」、「睡在議會」，意在諷刺泰國的專制政府與貪腐政客。

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根據《法新社》報導，大批群眾30日聚集在泰國首都曼谷的達信大帝紀念碑（the King Taksin memorial）前，手舉牌高喊「解散議會」，不分老少都戴起造型俏皮可愛的動物耳朵頭圈。

然而，令外界好奇的是，為何這場抗議運動會以可愛動漫角色小倉鼠「哈姆太郎」為主題？對此，泰文翻譯粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」翻譯泰國網友III的推特@rutchakit貼文指出，泰國學生之所以選擇哈姆太郎作為運動象徵，是因為「在這裡的所有人都像是人所圈養的小倉鼠們，什麼時候放食，還是被圈養在什麼尺寸大小的籠子，要放出來還是關著，我們都不能選擇」。因此，希望所有「小倉鼠」都能藉此從中解放，獲得自由。

「如果2020年泰國這波運動最後在史冊上會以『哈姆太郎運動』留名，我覺得很讚。」泰譯聞粉專對此表示，目前泰國各府、各路組織都開始進行示威抗議，各種主題跟口號都有，2020年夏天的泰國民主浪潮剛剛掀起，尚未為這場運動命名。而過去世界上有許多民主運動以春天或是花卉在歷史上留名，如捷克的布拉格之春、台灣的野百合運動、太陽花運動等，但不曾聽聞過以動漫角色為名的民主運動。

大批頭戴動物耳朵裝飾的群眾，30日聚集在泰國首都曼谷的達信大帝紀念碑，高喊要求解散議會、結束軍政府專制。（法新社）

令外界困惑的是，為何該運動以「哈姆太郎」作為主題。對此，泰國翻譯粉專指出，因為泰國人民不願再屈就於小倉鼠般任人操縱的生活。（圖擷取自臉書＿泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน／泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน授權提供）

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