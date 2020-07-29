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    武漢肺炎》全球疫情未歇 泰國緊急狀態延長至8月底

    泰國總理帕拉育（見圖）主持的疫情會議決定再延長緊急狀態一個月到8月底。圖為帕拉育昨日出席泰王瓦吉拉隆功生日慶典。（歐新社檔案照）

    泰國總理帕拉育（見圖）主持的疫情會議決定再延長緊急狀態一個月到8月底。圖為帕拉育昨日出席泰王瓦吉拉隆功生日慶典。（歐新社檔案照）

    2020-07-29 19:46:15

    〔中央社〕泰國內閣會議今天通過緊急狀態再度延長到8月底，以便有效控制疫情。而泰國政府將再放寬外國人入境泰國，以促進經濟發展，但何時上路仍待討論決定。

    為持續遏制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，泰國疫情指揮中心22日由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持的疫情會議決定再延長緊急狀態一個月到8月底，並交由今天的內閣會議通過。

    泰國從3月26日實施緊急狀態，今天是第4度決定延長緊急狀態。疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）日前表示，延長的原因除了全球疫情依舊嚴峻之外，泰國也將開放更多種類的外國人入境，政府須嚴陣以待。

    疫情指揮中心22日的會議同時決定開放更多種類的外國人入境泰國，包括到泰國參加貿易展覽的外國人，但貿易展一結束就必須離境；外國影視拍攝團隊，必須先提供行程表；緬甸、越南、柬埔寨和寮國的移工，僅限食品產業和建築業；醫療旅客；持有泰國菁英卡簽證的外國人。

    不過疫情指揮中心尚未決定何時開放，也還未公布施行細節，將與相關部會進一步討論後再宣布。

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