泰國反政府抗議延燒多日 一改風格發起「哈姆太郎」示威
〔即時新聞／綜合報導〕泰國數百名青年昨（26）日聚集在曼谷，發起「哈姆太郎」反政府抗議，示威者在民主紀念碑週圍繞圈奔跑，高喊要求解散議會、結束軍政府專制。
綜合外媒報導，反政府示威者在26日的遊行中一改抗議的方式，以日本動畫《哈姆太郎》作為示威主題，改編主題曲，諷刺政府「最喜歡的東西是納稅人的錢」，並高喊「解散議會」。27歲的示威者鮑伊（Bowie）表示，希望有一個可以為民主而戰的未來，大眾需要抗爭的自由，並指出，泰國政府正在打壓所有持反對聲浪的人。
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泰國青年自上週以來發起多場示威，由「自由青年運動」（Free Youth Movement）團體組織的首場集會，吸引超過2千人參與，是泰國2014年政變以來，規模最大的反政府抗議活動之一。
另一名20歲的示威者芳（Fah）則提到，年輕示威者目前所用的抗議方式，可能會讓其他成人無法認真看待，但芳強調，每個世代都有不同的方式，現在新一代正在嘗試以不同的方法，希望能帶來改變。
「自由青年運動」的領導人表示，如果政府仍然沒有滿足訴求，示威者將持續回到街頭，進行另一場大規模遊行。據報導，示威訴求包含解散議會、修憲及停止對批評政府者的騷擾。
17.37 กิจกรรม #วิ่งกันนะแฮมทาโร่— Wasinee Pabuprapap （@WPabuprapap） July 26, 2020
หัวแถวข้ามมาฝั่งถนนดินสอ กำลังวิ่งเลาะราชดำเนินไปทางสี่แยกคอกวัว pic.twitter.com/LKMYGxTpiP