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    關心李登輝病情 日台交流協會：希望他早日康復

    駐日代表謝長廷今天代表政府捐贈日方300萬圓賑災款，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷今天代表政府捐贈日方300萬圓賑災款，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。（記者林翠儀攝）

    2020-07-30 13:49:34

    〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕駐日代表謝長廷今天代表政府捐贈日方300萬圓（約合台幣84萬元）賑災款，對日本雨災表達慰問之意，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。對於前總統李登輝住院，谷崎在受訪時表示，李登輝前總統對日台關係有重大影響，現在仍具有相當影響力，希望他早日康復。

    日本受梅雨鋒面滯留的影響，包括九州、本州岐阜及長野等地豪雨成災，已造成日本百餘人死傷及多人行蹤不明。政府基於人溺己溺精神，由謝長廷代表捐贈300萬圓賑災款。包括讀賣新聞、日本放送協會等多家日本主流媒體均到場採訪。

    谷崎表示，非常感謝台灣民眾和蔡英文總統溫馨的關懷，這份友情是無可取代的。謝長廷則表示，台日遇到天然災害發生時互相幫忙，已形成了一種善的循環，這是一件非常好的事。

    捐贈儀式後，謝長廷和谷崎被也問及傳聞李登輝住院一事，谷崎表示，關於李登輝病危的報導，已有相關團體出面否認。李登輝對日台關係有重大影響的人，李登輝對日台關係有重大影響，現在仍具有相當影響力，「我們希望李前總統早日康復」。

    謝長廷也表示，大家都非常關心此事，前晚開始有他病危的傳聞，不過李前總統的家人和秘書都澄清了，他覺得李前總統現在雖然身體虛弱，但應該沒問題。

    對於日本雨災，除了外交部今天這筆300萬圓捐款外，旅居日本的台僑日前也捐出100萬圓給熊本縣賑災。這筆捐款是由日本台灣商會聯合總會長陳五福代表捐給熊本縣知事蒲島郁夫，蒲島表示，熊本這幾年來連續遇到3次重大打擊，分別是熊本大地震、武漢肺炎疫情以及這次的水災，每次熊本有難台灣都會伸出援手，是熊本真誠的朋友。

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