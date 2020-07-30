軍情動態》美軍藍天使正式迎來「超級大黃蜂」 「前輩們」列隊歡迎

超級大黃蜂接受「前輩」大黃蜂們列隊迎接。（圖擷取自藍天使臉書粉絲專頁）

2020-07-30 09:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍藍天使特技飛行隊（Blue Angels）特技小組目前正加速表演機換裝，將從現役F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，換裝為新一代F/A-18E/F「超級大黃蜂」，而目前第一架F/A-18E也在27日正式加入藍天使。

綜合外媒報導，過去藍天使一直都是使用F/A-18C/D，至今已有30多年，而美國海軍在2018年8月授予波音公司價值1700萬美元（約新台幣5.27億元）合約翻新「超級大黃蜂」，預計藍天使將在2021年全面換新，接收18台「超級大黃蜂」。

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而藍天使週二表示，首架藍天使F/A-18E/F「超級大黃蜂」已經到達彭薩柯拉海軍航空站，此架藍天使F/A-18E/F「超級大黃蜂」由「超級大黃蜂換裝小組」領隊多伊爾上校（Eric Doyle）駕駛，從負責改裝的波音公司塞西爾機場，飛往彭薩柯拉海軍航空站。藍天使也在臉書貼出「前輩」大黃蜂列隊迎接超級大黃蜂的照片，象徵藍天使往新時代邁進。

而F/A-18E/F「超級大黃蜂」比起F/A-18C/D「大黃蜂」戰機大上25％，航程也比「大黃蜂」還多出40％，翼展也更長，換裝「超級大黃蜂」可望讓藍天使未來的特技表演增添不同風貌。

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