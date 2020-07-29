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    劉兆佳：北京介入香港立法會延後選舉 難以避免

    中國全國港澳研究會副會長劉兆佳今天說，北京中央政府介入延後選舉的事宜恐「難以避免」。（法新社檔案照）

    中國全國港澳研究會副會長劉兆佳今天說，北京中央政府介入延後選舉的事宜恐「難以避免」。（法新社檔案照）

    2020-07-29 20:32:45

    〔中央社〕針對港府擬將立法會議員選舉延後1年舉行，並提請中國全國人大常委會對議員任期問題釋法，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳今天說，北京中央政府介入延後選舉的事宜恐「難以避免」。

    香港電台報導，劉兆佳在受訪時表示，香港特區政府無論引用任何一條本地法律延後立法會議員選舉，都有到受司法覆核挑戰的風險。而由中央出手，則可提供「堅實法律基礎」。

    外界普遍認為，港府將這次立法會議員選舉順延的重要理由，是擔心民主派有可能奪得過半席次。但劉兆佳認為，民主派在這次選舉奪得過半席次的機會不大，相信民主派選情不會是延後選舉的考慮因素之一。

    屬於建制派的香港民建聯議員梁志祥對此表示，目前疫情嚴重，他支持延後選舉，但港府要清楚交代延後選舉的時間及理由。

    梁志祥認為，香港選民立場鮮明，即使延後選舉，不會對選舉結果有很大影響。

    香港無線電視台（TVB）今天引述消息人士說法指出，因應武漢肺炎疫情再起，港府決定把原定9月6日舉行的立法會議員選舉延後1年舉行。

    星島日報也報導，香港行政長官林鄭月娥決定引用緊急法，延後立法會議員選舉1年。至於因此造成的立法會任期真空，港府建議現任立法會議員延任1年。

    報導指出，由於此事涉及憲制安排，港府需要提請中國全國人民代表大會常委會作出決定，以「鞏固法理基礎」。

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