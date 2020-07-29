菲律賓核電廠蓋而不用？ 杜特蒂成立委員會研議啟用

圖為1984年完工的巴達安核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）。（路透）

2020-07-29 23:37:15

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）成立了一個跨部會委員會，研究是否使用核能發電，對此，能源部長庫希（Alfonso Cusi）今（29）日表示，菲律賓已向使用核電「邁出重大一步」。

《路透》報導，作為全球成長最快經濟體之一，菲律賓面臨電力需求飆升，能源部長庫希一直大力倡導使用核能發電，但公眾擔憂核電對這個自然災害頻傳國家造成安全風險。

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核電被視為解決菲律賓不穩定供電和東南亞最高電力成本雙重問題的潛在答案，儘管杜特蒂尚未表態完全支持庫希的提議，但根據7月24日下達並於今日公布的行政命令，他成立了委員會研究是否使用核電，表明對核能發電持開放態度。

菲律賓花費23億美元（約672億新台幣）建造了東南亞唯一的核電設施，但從未使用過。這座能夠生產621百萬瓦電力的巴達安核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）在1984年完工，但因車諾比核災和馬可仕獨裁政權垮台而遭到封存。

庫希對杜特蒂的新指令表示歡迎，稱此舉是「朝著實現菲律賓核能計畫邁出的重大一步」，「將有助於保護我們的消費者，免於受到傳統電價的波動影響」。

委員會將在考量經濟、安全和環境影響之下，評估在菲律賓電力結構中增加核能的可行性。如果評估的結果為可行，菲律賓將考慮是否要興建新核電廠，或者恢復巴達安核電廠。

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