為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲律賓核電廠蓋而不用？ 杜特蒂成立委員會研議啟用

    圖為1984年完工的巴達安核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）。（路透）

    圖為1984年完工的巴達安核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）。（路透）

    2020-07-29 23:37:15

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）成立了一個跨部會委員會，研究是否使用核能發電，對此，能源部長庫希（Alfonso Cusi）今（29）日表示，菲律賓已向使用核電「邁出重大一步」。

    《路透》報導，作為全球成長最快經濟體之一，菲律賓面臨電力需求飆升，能源部長庫希一直大力倡導使用核能發電，但公眾擔憂核電對這個自然災害頻傳國家造成安全風險。

    核電被視為解決菲律賓不穩定供電和東南亞最高電力成本雙重問題的潛在答案，儘管杜特蒂尚未表態完全支持庫希的提議，但根據7月24日下達並於今日公布的行政命令，他成立了委員會研究是否使用核電，表明對核能發電持開放態度。

    菲律賓花費23億美元（約672億新台幣）建造了東南亞唯一的核電設施，但從未使用過。這座能夠生產621百萬瓦電力的巴達安核電廠（Bataan Nuclear Power Plant）在1984年完工，但因車諾比核災和馬可仕獨裁政權垮台而遭到封存。

    庫希對杜特蒂的新指令表示歡迎，稱此舉是「朝著實現菲律賓核能計畫邁出的重大一步」，「將有助於保護我們的消費者，免於受到傳統電價的波動影響」。

    委員會將在考量經濟、安全和環境影響之下，評估在菲律賓電力結構中增加核能的可行性。如果評估的結果為可行，菲律賓將考慮是否要興建新核電廠，或者恢復巴達安核電廠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日核能輸出英國停擺 美力阻中國接手
    2020-06-29 05:30

    日核能輸出英國停擺 美力阻中國接手
    法國最古老核電廠走入歷史 第2反應爐6/30關閉
    2020-06-28 19:24

    法國最古老核電廠走入歷史 第2反應爐6/30關閉
    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！

    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！
    壯觀！德國除役核電廠冷卻塔 出其不意爆破拆毀
    2020-05-15 15:46

    壯觀！德國除役核電廠冷卻塔 出其不意爆破拆毀
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 23:57

    澳洲森林大火影響近30億動物 超出原預估量3倍

    2020-07-29 00:13

    美國6市長連署信件 盼國會立法禁聯邦人員入市執法

    2020-07-29 00:35

    中國洪災逾5400萬人受害 損失超過6千億台幣

    2020-07-29 00:09

    官員出書全是「平安平安」照樣被瞎捧 連胡錫進也看不下去

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播