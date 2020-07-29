《紐時》爆中國駭客侵入梵蒂岡電腦系統 疑竊取9月梵中會談資料

教宗方濟各7月5日原定在公開談話關懷香港，卻在致詞前一刻緊急向媒體抽稿。如今傳出教廷電腦遭到中國駭客入侵的消息。（圖取自教宗方濟各IG網頁）

2020-07-29 15:55:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕教廷與中國2018年簽訂的臨時性《主教任命協議》將於2020年9月22日到期，雙方預計7月下旬在義大利羅馬進行談判，討論延續協議效期。不過卻驚傳中國駭客侵入梵蒂岡電腦系統，疑竊取9月梵中會談資訊，並收集香港港教區民主運動情報的震撼消息。

據《紐約時報》28日報導，美國民間網路監察公司「記錄未來」（Recorded Future）偵測到，由中國資助的駭客在過去3個月入侵教廷電腦系統，利用一封附有教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）樞機發出的哀悼信的電郵發動攻擊，顯然是北京與梵蒂岡進行敏感談判前發動的間諜活動。

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該公司的報告指出，針對梵蒂岡的駭侵行為，是由中國政府支持的駭客組織「紅色三角洲」（Red Delta）下手。其中一次攻擊是把惡意程式附在一封寄給梵蒂岡駐港代辦何明哲蒙席（Monsignor Javier Herrera Corona）的電子郵件，藉以入侵天主教駐香港教區電腦，可能為了竊取有關教區對香港民主運動立場，以及教區與教延關係有關的重要情報。

《紐時》指出，據信這是中國駭客首次被公開揭發直接入侵羅馬教廷，以及總部位於香港、在梵中談判上代表梵蒂岡的辦事處，必定會觸怒梵蒂岡。

教宗原定7月5日在公開場合中首度談及「港版國安法」，祈求香港可以享有真正的宗教自由，卻在致詞前一刻緊急向媒體抽稿，當時讓義媒質疑「中國連教宗的喉嚨都掐住了」，教宗的縮手是否與中國威逼行動有關，引人揣測。

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