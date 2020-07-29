阻中國建更多軍事基地 印度強化海空監控

印度海軍已加強對印度洋地區的監視與活動，同時與鄰國接觸，防止中國在印度洋建立更多軍事基地。（資料照，法新社）

2020-07-29 15:46:30

〔中央社〕因應中國海軍艦艇頻繁出入印度洋，在印度洋設立軍事基地，印度海軍已加強對印度洋地區的監視與活動，同時與鄰國接觸，防止中國在印度洋建立更多軍事基地。

印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體今天引述沒有具名的印度官員透露，中印部隊6月15日晚在加萬谷（Galwan Valley）發生暴力對峙導致死傷後，印度海軍、空軍已強化在印度洋地區對中國艦艇活動的監控，海軍更增加在印度洋地區的活動。

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這名官員說，印度海軍正與價值觀相同的他國海軍強化在印度洋地區的海上軍事活動，例如最近兩個月，陸續與日本海上自衛隊和美國海軍在印度洋舉行聯合海上軍事演習。

匿名官員指出，為因應中國試圖在印度洋地區擴大軍事實力，印度與印度洋地區的鄰國如馬爾地夫、模里西斯（Mauritius）、塞席爾（Seychelles）和馬達加斯加（Madagascar）接觸，以防止中國透過經濟收買等各種方式在印度洋地區建立更多基地。

官員表示，中國若想成為全球強權，不可避免會進入印度洋地區；由於中國有超過80%的石油必須透過印度洋行經麻六甲海峽進入南海，因此中國海軍正試圖擴張軍力涵蓋印度洋多條航道，以克服麻六甲海峽困境，這也是中國戰略弱點。

另一名不願具名的印度海軍軍官說，中國正試圖從麻六甲海峽南部海域建立多條航線進入印度洋，包括巽他海峽（Sunda Strait）、龍目海峽（Lombok Strait）、翁拜海峽（Ombai Strait）和維達爾海峽（Wetar Strait）等。

印度海軍退役上將希呂克韓德（Sudarshan Shrikhande）指出，中國聲稱擁有近90%南海的主權，印度不希望這種情況在印度洋出現，也不允許中國輕易來到這裡。

希呂克韓德表示，中國正透過外交和經濟對印度洋地區產生影響，他們投資港口、物流基地，這些表面上是民用，但都可能是雙重（軍用和民用）用途。中國在印度洋的持續部署，已經引起人們的嚴重關切。

印度海軍除強化監控印度洋地區的中國船艦活動，並陸續與日本、美國在印度洋舉行海上軍演，更傳出印度考慮邀請澳洲參加年度馬拉巴（Malabar）聯合海上軍演，目前長期參加這項軍演的有印度、美國的海軍及日本海上自衛隊。

因應中國對印太地區和平與安全穩定的威脅，美、印、日、澳組成四邊對話，以維護印太地區的自由、開放與和平穩定。這4國去年把四邊對話升格為部長級對話。

一名匿名的印度海軍軍官說，印度海軍已與上述國家海軍有協同作戰操練的經驗，不需要時間讓四方對話產生影響，只要政府批准，印度海軍馬上就能與相關國家海軍協同面對挑戰。

但這名海軍軍官強調，這並非表示印度海軍與美國一致，海軍的行動以印度國家利益為指導，與其他國家海軍的合作，是基於所面臨問題的利益結合。（編輯：馮昭）

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