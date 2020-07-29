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    緬因州首起鯊魚襲擊身亡者 竟是Kipling美國前女總裁

    比利時流行品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫成為緬因州首位遭鯊魚襲擊致死事件的受害者。（圖擷自LinkedIn）

    比利時流行品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫成為緬因州首位遭鯊魚襲擊致死事件的受害者。（圖擷自LinkedIn）

    2020-07-29 15:23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕位於美國東北的緬因州貝利島（Bailey Island），在當地時間27日驚傳一起鯊魚攻擊事件，1名女子在海中游泳時遭遇鯊魚襲擊，傷重不治，這名女子身分也曝光，為比利時流行品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫（Julie Dimperio Holowach）。

    綜合美國媒體報導，緬因州海洋資源部表示，一名女子在緬因州貝利島附近水域游泳遭到鯊魚襲擊，附近輕艇玩家見狀立刻將其救出帶回岸邊，但在救難人員到場後仍被宣告死亡，此為該地區海域有紀錄以來第一起鯊魚襲擊致死案例，從齒痕來看，攻擊人類的是一頭大白鯊。

    這名女姓死者的身分也曝光，為63歲的比利時品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫（Julie Dimperio Holowach），當時她正與女兒在貝利島岸邊約20碼處游泳，突然間霍洛沃赫被水下不明物體拋向半空，女兒在水中揮舞雙臂向一旁輕艇玩家求救，霍洛沃赫傷重不治，女兒則無事。

    Kipling美洲分公司發表聲明指出，霍洛沃赫是一位傑出的領導者，她激發了團隊與同事的最佳才能，「她會永遠被我們行業、公司以及許多朋友所懷念。」

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