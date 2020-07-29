緬因州首起鯊魚襲擊身亡者 竟是Kipling美國前女總裁
〔即時新聞／綜合報導〕位於美國東北的緬因州貝利島（Bailey Island），在當地時間27日驚傳一起鯊魚攻擊事件，1名女子在海中游泳時遭遇鯊魚襲擊，傷重不治，這名女子身分也曝光，為比利時流行品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫（Julie Dimperio Holowach）。
綜合美國媒體報導，緬因州海洋資源部表示，一名女子在緬因州貝利島附近水域游泳遭到鯊魚襲擊，附近輕艇玩家見狀立刻將其救出帶回岸邊，但在救難人員到場後仍被宣告死亡，此為該地區海域有紀錄以來第一起鯊魚襲擊致死案例，從齒痕來看，攻擊人類的是一頭大白鯊。
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這名女姓死者的身分也曝光，為63歲的比利時品牌包Kipling的美國前總裁霍洛沃赫（Julie Dimperio Holowach），當時她正與女兒在貝利島岸邊約20碼處游泳，突然間霍洛沃赫被水下不明物體拋向半空，女兒在水中揮舞雙臂向一旁輕艇玩家求救，霍洛沃赫傷重不治，女兒則無事。
Kipling美洲分公司發表聲明指出，霍洛沃赫是一位傑出的領導者，她激發了團隊與同事的最佳才能，「她會永遠被我們行業、公司以及許多朋友所懷念。」