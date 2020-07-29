為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    7年來首次太空安全對話 美國、俄羅斯稱願意持續討論

    美國與俄羅斯近期就太空安全議題進行磋商，為雙方7年來首次太空安全對話，同意將繼續進行討論，改善溝通。（歐新社）

    美國與俄羅斯近期就太空安全議題進行磋商，為雙方7年來首次太空安全對話，同意將繼續進行討論，改善溝通。（歐新社）

    2020-07-29 14:23:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯近期就太空安全議題進行磋商，為雙方7年來首次太空安全對話，除了探討未來的潛在威脅外，雙方同意將繼續進行這些討論，並且改善溝通，以協助預防、管理太空相關意外及預防意外導致的情勢升級，而太空安全磋商亦成為了兩國戰略穩定的一部分。

    據俄羅斯《塔斯社》報導，美國國務院辦公室發言人透過聲明指出，在維也納舉行的最新一輪太空安全磋商當中，美國與俄羅斯討論到該領域過去與未來的潛在威脅，並表達他們雙方願意繼續討論這些議題，聲明提及，「在會議中，雙方就當前及未來的太空威脅、政策、戰略與學說交換看法，雙方也討論了提升太空安全、太空專業及太空永續活動的前瞻性議程」。

    《塔斯社》指出，他在聲明中表示，「雙方代表團都表示有興趣繼續這些討論，將改善溝通，討論如何增強兩國在太空相關行動議題上的溝通，以降低誤解，協助預防、管理太空相關意外及預防意外導致的情勢升級」。美國代表團由美國國務院、美國國防部、美國能源局以及國家安全委員會成員所組成。

    美國國務院表示，在13個小時的討論當中，美國的民間及軍事專家與莫斯科進行了7年來的首次太空對話，這些具備太空政策與行動經驗的人進行了廣泛的討論，而太空安全工作小組聚集在維也納亦是美俄兩國戰略穩定磋商的一部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美官員：俄羅斯散布疫情假消息 試圖影響11月選舉
    2020-07-29 12:24

    美官員：俄羅斯散布疫情假消息 試圖影響11月選舉
    NASA認證了 印度2女學生意外發現飛往地球未知小行星
    2020-07-29 10:53

    NASA認證了 印度2女學生意外發現飛往地球未知小行星
    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發

    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發
    盛夏的土星長怎樣？ NASA最新觀測照曝光
    2020-07-28 16:04

    盛夏的土星長怎樣？ NASA最新觀測照曝光
    川普簽行政命令鼓勵開採太空資源 俄控「掠奪其他星球」
    2020-04-07 22:24

    川普簽行政命令鼓勵開採太空資源 俄控「掠奪其他星球」
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 14:48

    重慶路人突陷2樓深天坑影片曝光！ 網驚：豆腐渣工程再現？ 影片

    2020-07-28 15:04

    首爾太熱！美駐韓大使選擇戴口罩 剃掉爭議性鬍子

    2020-07-28 16:07

    疑抄「返校」登台新聞 中國「煙火」作者爽喊：考慮加繁體版

    2020-07-28 16:04

    盛夏的土星長怎樣？ NASA最新觀測照曝光

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播