7年來首次太空安全對話 美國、俄羅斯稱願意持續討論

美國與俄羅斯近期就太空安全議題進行磋商，為雙方7年來首次太空安全對話，同意將繼續進行討論，改善溝通。（歐新社）

2020-07-29 14:23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯近期就太空安全議題進行磋商，為雙方7年來首次太空安全對話，除了探討未來的潛在威脅外，雙方同意將繼續進行這些討論，並且改善溝通，以協助預防、管理太空相關意外及預防意外導致的情勢升級，而太空安全磋商亦成為了兩國戰略穩定的一部分。

據俄羅斯《塔斯社》報導，美國國務院辦公室發言人透過聲明指出，在維也納舉行的最新一輪太空安全磋商當中，美國與俄羅斯討論到該領域過去與未來的潛在威脅，並表達他們雙方願意繼續討論這些議題，聲明提及，「在會議中，雙方就當前及未來的太空威脅、政策、戰略與學說交換看法，雙方也討論了提升太空安全、太空專業及太空永續活動的前瞻性議程」。

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《塔斯社》指出，他在聲明中表示，「雙方代表團都表示有興趣繼續這些討論，將改善溝通，討論如何增強兩國在太空相關行動議題上的溝通，以降低誤解，協助預防、管理太空相關意外及預防意外導致的情勢升級」。美國代表團由美國國務院、美國國防部、美國能源局以及國家安全委員會成員所組成。

美國國務院表示，在13個小時的討論當中，美國的民間及軍事專家與莫斯科進行了7年來的首次太空對話，這些具備太空政策與行動經驗的人進行了廣泛的討論，而太空安全工作小組聚集在維也納亦是美俄兩國戰略穩定磋商的一部分。

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