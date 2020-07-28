曾伴游夭折幼鯨長達17天 喪子虎鯨媽媽再度懷孕了

虎鯨媽媽塔勒夸（前）守護夭折幼鯨屍體伴游至少17天的母愛舉動在2018年引起全球關注。（美聯社）

2020-07-28 22:58:36

〔即時新聞／綜合報導〕虎鯨媽媽塔勒夸（Tahlequah，或稱J35）守護夭折幼鯨屍體的母愛舉動，在2018年引起全球關注，當時牠伴游至少17天後才選擇放手，如今科學家證實，塔勒夸再度懷孕了！

綜合外媒報導，美國華盛頓州的科學家利用無人機拍攝南方定居型虎鯨（Southern Resident killer whales）時，發現包括塔勒夸在內，3個小群體都有母虎鯨懷孕。據悉，塔勒夸是3年來首度懷孕。

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美國科學家說，儘管南方定居型虎鯨懷孕並不罕見，但最近大多數懷孕的母鯨都未成功分娩。據華盛頓大學研究，繁殖失敗與營養和帝王鮭（Chinook salmon）數量大幅減少有關。

虎鯨的孕期通常為18個月，科學家預計還要一段時間才會看到塔勒夸的寶寶誕生，並警告船隻遠離鯨魚，為牠們留出空間。

塔勒夸所屬的社群由3個小群體共72頭虎鯨組成，經常出現在加拿大溫哥華島南端和美國華盛頓州的內陸水域。2018年8月，塔勒夸被發現守護夭折幼鯨屍體伴游長達17天。

鯨魚研究中心（the Center for Whale Research）資深科學家巴爾康（Ken Balcomb）當時說，塔勒夸表現出的悲傷程度很不尋常。科學家稱牠創下伴游幼鯨屍體的最長紀錄，一般天數是一週。

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