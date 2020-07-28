為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾伴游夭折幼鯨長達17天 喪子虎鯨媽媽再度懷孕了

    虎鯨媽媽塔勒夸（前）守護夭折幼鯨屍體伴游至少17天的母愛舉動在2018年引起全球關注。（美聯社）

    虎鯨媽媽塔勒夸（前）守護夭折幼鯨屍體伴游至少17天的母愛舉動在2018年引起全球關注。（美聯社）

    2020-07-28 22:58:36

    〔即時新聞／綜合報導〕虎鯨媽媽塔勒夸（Tahlequah，或稱J35）守護夭折幼鯨屍體的母愛舉動，在2018年引起全球關注，當時牠伴游至少17天後才選擇放手，如今科學家證實，塔勒夸再度懷孕了！

    綜合外媒報導，美國華盛頓州的科學家利用無人機拍攝南方定居型虎鯨（Southern Resident killer whales）時，發現包括塔勒夸在內，3個小群體都有母虎鯨懷孕。據悉，塔勒夸是3年來首度懷孕。

    美國科學家說，儘管南方定居型虎鯨懷孕並不罕見，但最近大多數懷孕的母鯨都未成功分娩。據華盛頓大學研究，繁殖失敗與營養和帝王鮭（Chinook salmon）數量大幅減少有關。

    虎鯨的孕期通常為18個月，科學家預計還要一段時間才會看到塔勒夸的寶寶誕生，並警告船隻遠離鯨魚，為牠們留出空間。

    塔勒夸所屬的社群由3個小群體共72頭虎鯨組成，經常出現在加拿大溫哥華島南端和美國華盛頓州的內陸水域。2018年8月，塔勒夸被發現守護夭折幼鯨屍體伴游長達17天。

    鯨魚研究中心（the Center for Whale Research）資深科學家巴爾康（Ken Balcomb）當時說，塔勒夸表現出的悲傷程度很不尋常。科學家稱牠創下伴游幼鯨屍體的最長紀錄，一般天數是一週。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偉大母愛！虎鯨不捨夭折寶寶沉海底 頭頂屍體伴游5天
    2018-07-31 10:46

    偉大母愛！虎鯨不捨夭折寶寶沉海底 頭頂屍體伴游5天
    日本以科研名義捕333頭鯨魚 其中122頭是懷孕母鯨...
    2018-06-02 12:12

    日本以科研名義捕333頭鯨魚 其中122頭是懷孕母鯨...
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    生物學家毛骨悚然... 雄虎鯨溺斃幼鯨逼母鯨交配
    2018-04-05 14:44

    生物學家毛骨悚然... 雄虎鯨溺斃幼鯨逼母鯨交配
    國際今日熱門
    2020-07-28 00:12

    雲南今年12人因毒菇喪命 中國女子誤食後尷尬下場曝光

    2020-07-28 00:05

    中國官媒大外宣踢鐵板！ 英裁定《環球電視》違規

    2020-07-28 00:19

    喜歡就強押走！印尼「綁架新娘」傳統惹議 官方誓言廢除

    2020-07-28 00:26

    中國官媒：美台「建交」可能性極小 等同對中國赤裸宣戰

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播