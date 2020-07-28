港大教授袁國勇批武漢瞞疫情 BBC訪問影片「被下架」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇（右）27日接受BBC專訪時表示，武漢官員確實曾企圖隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，未及時對外公布訊息。（美聯社資料照）

2020-07-28 19:42:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學微生物學系講座教授、傳染病權威專家袁國勇27日接受英國《BBC》節目「Panorama」專訪時表示，中國武漢官員確實曾企圖隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，未及時對外公布訊息。該段受訪影片在昨晚突然改列「私人影片」，僅剩文字版本，遭外界懷疑是否「被下架」，目前只能在節目官方網站上看到受訪片段，且僅限英國當地觀看。

袁國勇是2003年SARS疫情爆發時首位確認SARS病源體為冠狀病毒的學者，有「抗疫英雄」之譽。他接受《BBC》節目專訪的影片在27日下午相關報導發布後，影片到晚間已變成「私人影片」 ，無法供大眾閱覽，僅剩文字版本能供觀看，在「Panorama」官網的受訪片段也僅限英國地區觀看。

請繼續往下閱讀...

影片下架引發外界揣測，但袁國勇對於疫情的發言也並非首次「被下架」，他今年3月曾批評中國人吃野味的「陋習劣根」是病毒之源，遭親北京媒體點名批評，他之後道歉並收回文章，但隨後仍表示：「開頭我們有的地方做得不好，我們要承認的，不要迴避真實。」

面對此次影片下架風波，港媒《立場新聞》詢問袁國勇關於影片中質疑武漢官員的言論，他表示，訪問中的說法，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山也曾表達過，並非新事 （there is nothing new）。

袁國勇在《BBC》節目「Panorama」的專訪中指出，他曾在1月18日時以中國國家衛生健康委員會高級專家組成員身份，和鍾南山一起前往武漢視察，他在訪問中稱看到華南海鮮市場「已被清洗，什麼也看不到」。他表示，當他抵達時，當地就像是「犯罪現場」被打亂破壞了，讓專家難以追溯導致人類感染病毒的動物宿主。

袁國勇在專訪中表示：「我知道病毒傳播效率有多快，我知道他們是從醫院感染的，我也知道病毒會隨著人搭乘航班傳播到千里之外的城市。」據報，他當時立即通報中國有關部門，但中國當局不斷淡化疫情的嚴重性，並沒有對外公開情況。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法