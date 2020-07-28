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    武漢肺炎》香港今增106人確診 連7日破百 醫療系統壓力遽增

    香港武漢肺炎第三波傳染疫情惡化，今天共新增106人確診，已連續7天單日確診破百，目前香港醫療系統壓力遽增，仍有上百名確診者無法入院治療。（美聯社）

    香港武漢肺炎第三波傳染疫情惡化，今天共新增106人確診，已連續7天單日確診破百，目前香港醫療系統壓力遽增，仍有上百名確診者無法入院治療。（美聯社）

    2020-07-28 18:58:26

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波傳染疫情惡化，今天（7月28日）共新增106人確診，已連續7天單日確診破百，目前香港醫療系統壓力遽增，仍有上百名確診者無法入院治療；面對疫情惡化，有消息指出港府可能藉此延後9月的立法會改選，恐延後「一年半載」。

    綜合外媒報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今天新增的106人中，有8人是境外移入、50人感染路徑不明，而今天已有85人初步檢疫為陽性反應；而多處爆發的群聚感染中，慶回歸群聚感染再增1人、堅城（梁氏）建築公司群聚感染再增2人確診、2人初步確診，累計共17人遭傳染、屯門康和護老中心多4人確診、3至4人初步確診。

    香港醫管局表示，目前仍有近100名確診者尚未入院，而負壓加護病房的使用率已達6成，現在難以大量增加加護病房，目前已將230名病患移至2線病房，近100名較穩定的患者移到鯉魚門社區隔離設施；醫管局呼籲，目前仍有確診者等著入院，但現在「新增確診太多，雖已努力處理但應付不來」，呼籲確診者先在家中或檢疫機構等待入院通知。

    目前香港已累計2885人確診，22人死亡。

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