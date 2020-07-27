喜歡就強押走！印尼「綁架新娘」傳統惹議 官方誓言廢除

本月初印尼東部東努沙登加拉省松巴島（Sumba）官員簽署共同聲明，決議終結島上「綁架新娘」的爭議傳統。圖為松巴島上當地傳統女性，與本新聞無關。（法新社）

2020-07-28 00:19:46

〔即時新聞／綜合報導〕在印尼東部東努沙登加拉省松巴島（Sumba）地區有一項備受爭議的傳統習俗「綁架新娘」，男性會透過「綁架」心儀對象的方法來娶對方，如果女性被綁架後逃出恐面臨村內異樣眼光，導致許多女性害怕名聲受損而選擇「嫁給綁架者」。該傳統習俗延續迄今屢見不鮮，仍有許多當地女子受害，在全國強烈抗議的壓力之下，松巴島地區的首長本月初簽署了一項聯合聲明，誓言廢除這種習俗。

綜合外媒報導，在松巴島上，「綁架新娘」的行為並不少見，上個月有人將「綁架新娘」的影片上傳網路，引起印尼全國譁然，要求當地政府立即廢除該項習俗。根據婦女權利組織「佩魯亞蒂」（Peruati）記錄，過去4年中至少有7起類似事件，其中5人獲釋，2人選擇嫁給綁架者。「佩魯亞蒂」指出，受害女子往往無權與綁架者談判，因為怕逃出後遭受村民異樣眼光，以後將無法結婚生子，別無選擇下才會選擇嫁給綁架者。

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上個月，當地一名育有1名11月大兒子的婦女梅拉蒂（Melati，化名）遭到綁架，她被帶到一個空房子後，綁架者便帶著「準新郎」出現，準新郎看見梅拉蒂便說「是的，我喜歡她，我想娶她」。梅拉蒂當下強烈反抗並尖叫對「準新郎」說自己已有伴侶並育有孩子，一點都不喜歡他。所幸隔天中午梅拉蒂的家人就和當地人權活動人士一起和綁架者談判，最終梅拉蒂被釋放，肇事者也道歉。

當地議員法達克（Ali Oemar Fadaq）表示，他不認為「綁架新娘」能夠被完全廢除，因為他們完全無法控制它；就算他反對這樣的做法，也很難防止當地女性再度被綁架，因為沒人知道這樣的事情何時會再發生。

學者表示，要結束這種習俗，必須要教育人們男女平權的觀念，而且必須要從家庭教育開始做起，讓孩子從孩童時就開始習慣男女平權，未來才不會是性別歧視的施暴者，正規教育和非正規教育都須共同努力。

印尼婦女賦權和兒童保護部長達瑪瓦帝（Gusti Ayu Bintang Darmawati）本月初出訪松巴島，了解當地婦女的受害情形，並表示會共同尋求解決方案來終止這樣的暴力行為。

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