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    印尼反擊奪島搶灘演練 日媒：抗衡中國南海主張

    印尼海軍昨天在南海完成大規模軍事訓練，此為示意圖。（歐新社）

    印尼海軍昨天在南海完成大規模軍事訓練，此為示意圖。（歐新社）

    2020-07-25 15:55:07

    〔中央社〕印尼海軍昨天在南海完成大規模軍事訓練，演習展現人員與武器戰備以高速移動能力擊退入侵敵軍，守護國土的成果。日經亞洲評論今天指出，印尼藉由展示武力，抗衡中國對南海主權的宣示。

    印尼海軍昨天發布新聞稿指出，21日起在爪哇海（Java Sea）和卡利馬塔海峽（Karimata Strait）海域及廖內群島省（Riau Islands）星基島（Singkep Island）進行的軍事訓練昨天完成，模擬海軍成功敵退搶灘星基島的敵軍。

    新聞稿指出，這次演習使用航空母艦、軍艦、驅逐艦、巡邏艦、登陸艦、飛彈系統、坦克、戰車、榴彈砲、加農砲等武器設備，參與人員包括海軍陸戰隊、海下搜救人員等海軍各單位士兵，空軍也出動多種直升機參與訓練。

    星基島位於蘇門答臘島（Sumatra）以東，距離印尼位於南海的納土納群島（Natuna islands）約660公里。印尼並不是南海諸島主權的聲索國，但中國主張的南海海域範圍部分與納土納群島海域重疊，近年中國籍漁船在中國政府公務船的護航下，經常在這個海域出沒，兩國因護漁問題時有爭執。

    日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）今天報導，印尼藉由展示武力，強化印尼防衛納土納群島及其海域的戰略能力，抗衡中國對南海主權的宣示。

    日經亞洲評論也引述印尼海軍第一軍艦司令部司令阿瑪迪（Ahmadi Heri Purwono）指出，新型冠狀病毒疫情並未影響到海軍的戰力整備。

    印尼歷年來已多次公開強調，中國以「九段線」宣稱南海海域主權，違反聯合國海洋法公約（UNCLOS）。今年5月，印尼再度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），重申印尼不受制於中國的「九段線」。今年6月，印尼明確拒絕中國要求就「重疊海域」協商的想法，指該海域是印尼主權，沒有協商必要。（編輯：陳惠珍）

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