武漢肺炎》印度新德里醫療廢棄物爆增 拾荒者冒染疫風險求生

印度數百名垃圾處理者，沒有任何防護便直接接觸到這些醫療廢棄物。（路透）

2020-07-24 20:57:36

〔即時新聞／綜合報導〕隨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日趨嚴重，許多國家愈發注重醫護人員的防護裝備（PPE），並小心翼翼地不重複使用沾染鮮血、膿液等的醫療用品，深怕造成更多感染，但這危及到了另一群人；印度數百名垃圾處理者，徒手赤腳地穿梭在垃圾堆中，沒有任何防護便直接接觸到這些醫療廢棄物。

《路透》報導，全球目前已有超過1500萬人確診武肺，並有超過63萬人因此死亡，而印度是僅次於美國和巴西，確診人數最多的國家。印度科學暨環境中心（Centre for Science and Environment）專家班德拉指出，首都以往每天產生約600噸的醫療廢物，自疫情爆發以來，每天都增加至700噸。

請繼續往下閱讀...

曼蘇爾（Mansoor Khan）和他的妻子拉提法（Latifa Bibi）長期在新德里郊區的垃圾掩埋場撿拾可變賣的廢棄物，以每天5美元（約新台幣150元）的收入供孩子上學。過去幾個月中，掩埋場到處散布用過的武肺檢測試劑盒、防護裝備、沾血的棉花、紗布等。

曼蘇爾說他常在想：「如果我們死了怎麼辦？如果我們真的感染武肺了怎麼辦？」，但恐懼並不會填飽一家人的肚子，因此他們必須繼續這項工作；拉提法則表示，每次從掩埋場離開後，都會遲遲不敢走進家門，「因為害怕傳染給我的孩子」。

班德拉提到，在疫情大爆發期間，遵循醫療廢棄物處理的標準流程並不會如往常般被重視，因此可能使在垃圾掩埋場工作的人暴露於危機中。印度目前為止有129萬284人確診武肺，其中3萬657病故。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

用過的針筒四散在垃圾掩埋場中。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法