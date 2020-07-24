為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好想被她抽血！英國超正護士挑戰成為英格蘭小姐

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    2020-07-24 23:39:25

    〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲，擁有精緻五官的莉茲·威莉斯（Lizzy Willis）具有多重身分，她不僅是英國陸軍的預備役軍人，也在因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而繁忙無比的倫敦帕丁頓聖瑪麗醫院擔任護理師（St Mary's Hospital）照料病患。而在結束辛苦的病房輪班後，莉茲還不能休息，因為她得繼續準備「2020英格蘭小姐」的賽事。

    英國《鏡報》 報導，莉茲在某天晚上輾轉無法入眠時，突然讀到了一些有關2019年英格蘭小姐得主，穆克吉（Bhasha Mukherjee）的報導；莉茲表示，身為醫生的穆克吉能成為英格蘭小姐，那她也做得到，於是就此報名了比賽。

    而莉茲就此一路過關斬將，目前已經進入了半決賽，但由於武漢肺炎，比賽項目都是透過遠距會議的軟體進行。莉茲指出，她覺得在面對面時，衣著與肢體語言的表達會比較自由，因為只透過手機鏡頭來展示身段是很困難的。

    莉茲也表示，有個比賽項目是參賽選手必須要親手製作出自己的衣裝，然後交給評審們給分，而她透過製作這些衣服獲得了樂趣，有助於紓解在醫院值班帶來的壓力。

    英格蘭小姐半決賽將於當地時間7月31日舉行。

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「桃園娜美」直播秀核彈級雪乳 上萬網友上線瘋朝聖
    2020-07-24 17:20

    「桃園娜美」直播秀核彈級雪乳 上萬網友上線瘋朝聖
    雪乳快掉出來！網美性感咬唇...慘遭柬埔寨警方追捕
    2020-07-23 20:43

    雪乳快掉出來！網美性感咬唇...慘遭柬埔寨警方追捕
    老婆不下車 Ford Kuga擄獲都市CP的心

    老婆不下車 Ford Kuga擄獲都市CP的心
    火辣女兵清涼照外流 軍方：她是被害人
    2020-07-22 06:28

    火辣女兵清涼照外流 軍方：她是被害人
    A7產專區正核心 富宇上城景觀輕豪宅

    A7產專區正核心 富宇上城景觀輕豪宅
    國際今日熱門
    2020-07-24 02:46

    武漢肺炎》美國每小時近2600人確診 破400萬總數比巴西印度相加還多

    2020-07-24 08:30

    號召全球改變中共！ 龐皮歐：對抗暴政捍衛自由

    2020-07-24 06:23

    中國長征5號火箭升空 官方罕見釋出「TW-1」照片

    2020-07-24 06:21

    大砲老轟習近平 「紅二代」任志強被控涉貪移送法辦

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播