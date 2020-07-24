好想被她抽血！英國超正護士挑戰成為英格蘭小姐

莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

2020-07-24 23:39:25

〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲，擁有精緻五官的莉茲·威莉斯（Lizzy Willis）具有多重身分，她不僅是英國陸軍的預備役軍人，也在因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）而繁忙無比的倫敦帕丁頓聖瑪麗醫院擔任護理師（St Mary's Hospital）照料病患。而在結束辛苦的病房輪班後，莉茲還不能休息，因為她得繼續準備「2020英格蘭小姐」的賽事。

據英國《鏡報》 報導，莉茲在某天晚上輾轉無法入眠時，突然讀到了一些有關2019年英格蘭小姐得主，穆克吉（Bhasha Mukherjee）的報導；莉茲表示，身為醫生的穆克吉能成為英格蘭小姐，那她也做得到，於是就此報名了比賽。

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而莉茲就此一路過關斬將，目前已經進入了半決賽，但由於武漢肺炎，比賽項目都是透過遠距會議的軟體進行。莉茲指出，她覺得在面對面時，衣著與肢體語言的表達會比較自由，因為只透過手機鏡頭來展示身段是很困難的。

莉茲也表示，有個比賽項目是參賽選手必須要親手製作出自己的衣裝，然後交給評審們給分，而她透過製作這些衣服獲得了樂趣，有助於紓解在醫院值班帶來的壓力。

英格蘭小姐半決賽將於當地時間7月31日舉行。

莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

莉茲·威莉斯不僅是位白衣天使，同時也是今年度英格蘭小姐的有力參賽者。（圖擷取自IG）

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