大砲老轟習近平 「紅二代」任志強被控涉貪移送法辦

任志強。（取自網路）

2020-07-24 00:40:43

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共北京市西城區紀委區監委23日晚間指稱，69歲的房地產大亨北京市華遠集團董事長任志強，因涉嫌嚴重違紀、違法問題，被開除黨籍，並已被立案審查調查，移送檢察機關依法審查起訴。

北京市西城區紀委區監委在聲明中說，任志強為該集團前黨委副書記，卻在重大原則問題上，不和黨中央保持一致，公開發表反對堅持社會主義道路、堅持人民民主專政、堅持中共領導與堅持馬列主義及毛澤東思想的「四項基本原則」，並違反中央的8項規定精神。

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該聲明還說，任志強有違中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。依據「中共紀律處分條例」與「中國監察法」等有關規定，取消他享受的待遇，所涉財物亦隨案移送。

任志強綽號「任大砲」，其父為中國商業部前副部長任泉生。他曾在其自傳中說，「老幹部、大幹部我見過很多，從小被領導抱著」。任志強以對中國國家主席習近平的尖銳批判聞名。2016年，他由於在網路上發表評論，譴責習的宣傳政策，而受到留黨察看一年的處分。

任志強3月上旬在文章中寫道，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。外界認為，這是暗諷習近平。

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