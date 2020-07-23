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    酷刑！中國基督徒因信神入獄 連16天禁排便、吃百隻蟑螂

    中國政府打擊宗教自由，傳出以殘忍酷刑凌遲信神者。圖為中國武漢一間基督教堂。（法新社）

    中國政府打擊宗教自由，傳出以殘忍酷刑凌遲信神者。圖為中國武漢一間基督教堂。（法新社）

    2020-07-23 21:25:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打擊宗教自由，而「全能神教會」是被迫害最嚴重的新興基督教會，當中一名教徒因信仰遭關3年6個月，期間面臨殘忍酷刑，不只連續16天被禁止排便，還被逼吃蟑螂。

    長期關注中國人權問題的《寒冬》報導，去年5月，化名「李剛」的全能神教會信徒僅因「信神」被逮捕，事後被關在廣東省一處關押政治犯的特殊監區服刑。當時獄警安排一名「刑事犯」作為組長，24小時監管李剛，被監管者必須聽從組長安排，始終保持3公尺距離，吃飯、喝水、如廁、更衣、睡覺，甚至是抓癢，都得向組長報備，更要獲組長許可才能做。

    李剛說，除了呼吸，其他都不是自由的，如果不聽從組長安排，就會被施暴。此外，監獄也對全能神教會基督徒強制洗腦，被迫觀看抹黑教會的影片，記錄學習心得，逼人放棄信仰，由於電視音量太大聲，他的耳朵還出現耳鳴症狀，出獄後才知道聽力已嚴重受損，另外獄警還會以各種理由毒打他。

    李剛表示，由於自己拒絕被洗腦，遭遇到更殘忍的懲罰。約有一個月時間，組長不許他白天如廁，只有夜晚等其他人都睡了才能去廁所，更有連續16天被禁止排便。出獄後，不只聽力受到影響，就連身體健康也受到長久的損害。

    不僅如此，李剛還被迫吃過一百多隻蟑螂，有時一天要吃十來隻，一口氣吃三四隻，有時蟑螂還是活的，如果他吐掉，就會被組長毆打。隨著監管他的犯人變本加厲，有次他甚至被迫含蟑螂數分鐘後，才准他把蟑螂咬爛吞嚥，這是他在獄中經歷最糟糕的酷刑之一。

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