新加坡登革熱疫情飆高 交通部長也中鏢

新加坡登革熱疫情燒不停，即將卸任交通部長的許文遠今天也確診感染登革熱。（美聯社）

2020-07-23 18:37:03

〔中央社〕新加坡登革熱疫情燒不停，今年總感染人數恐創新高。即將卸任交通部長的許文遠因發燒而入住隔離病房後，今天也確診感染登革熱。

許文遠早上在臉書發文表示，他因為發燒而在醫院的隔離病房觀察，並已接受20109冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的拭子檢測。過去曾感染登革熱的他說，自己不可能感染武漢肺炎，但有可能染上登革熱，因為他住的地方屬於高風險區。

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「海峽時報」（The Straits Times）報導，許文遠辦公室今天下午證實，許文遠已確診感染登革熱。

現年67歲的許文遠選前宣布不參加新加坡這屆國會大選，將從政壇退休。他日前與馬來西亞完成柔星捷運系統的協商，雙方預計30日舉行正式簽署儀式。

許文遠也在臉書上傳自己在病房的自拍照，還說照片「很逗趣」。

他說：「我的政治生涯從衛生部開始，經過42年後，我沒想到會以病床上的病人之姿退出舞台。」

新加坡登革熱疫情持續升溫，已連續6週新增感染人數都破千。上週一共新增1736人感染登革熱。

今年以前，新加坡最高的單週新增登革熱感染人數為2014年創下891人的紀錄。本週以來，已累計新增954人感染登革熱。

在許文遠確診之前，新加坡國會議員劉燕玲5月也曾確診感染登革熱。

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