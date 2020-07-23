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    失蹤超過10年！尋回高中時愛貓 人婦感動大哭

    女主人到場認領時感動大哭，表示這隻貓是10多年前，在她還是高中生時就已失蹤，如今她已經結婚了，還生了小孩。（擷取自臉書「Tooele City Animal Shelter」）

    女主人到場認領時感動大哭，表示這隻貓是10多年前，在她還是高中生時就已失蹤，如今她已經結婚了，還生了小孩。（擷取自臉書「Tooele City Animal Shelter」）

    2020-07-23 19:27:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州圖埃勒市一間動物收容所，近日在臉書分享感人故事。所內員工通過掃描一隻剛收容的流浪貓身上的晶片後，找到牠的女主人。女主人到場認領時感動大哭，表示這隻貓是10多年前，在她還是高中生時就已失蹤，如今她已經結婚了，還生了小孩。

    圖勒市動物收容所日前在臉書分享這則故事，表示流浪貓摩卡（Mocha）在10到13年前，女主人還在就讀高中時失蹤，當時她苦尋愛貓無果，還因此不想去上學，隨著時間流逝，她和父母已經絕望，且傷心欲絕地認為摩卡已經遭遇意外去世。10到13年過去了，女主人現在已經長大成人、結婚，並有自己的小孩，他們養了一隻可愛的狗和一隻貓。

    幾天前，收容所接到一隻貓。送貓到收容所的人表示，10多年來，他固定在餵食這隻流浪貓，不過因為要搬家，擔心沒人會繼續餵牠。收容所收到貓後，先例行性地掃描了晶片，結果發現貓身上是有晶片的，因此輾轉通知了貓咪主人。起初，一名接到電話的男子相當困惑，後來突然想到，女兒曾經有一隻貓失蹤。

    約1個小時後，一位非常震驚、激動的女性出現在收容所，經理把她帶去看貓後，女子激動的哭了起來，表示這是她的貓。收容所指出，在整個過程中，女子不斷發抖，且情緒非常激動。本月18日，貓咪摩卡被牠的合法主人帶回家了，將成為一隻被寵壞的小貓咪。

    收容所提醒，很多人在看到流浪貓、狗時，不會把牠們送到收容所，導致錯失原主人找回牠們的可能。就像摩卡，要是當初撿到牠的人願意帶牠先到收容所掃描晶片，牠在10多年前就可以回到主人的身邊，而不用在大街上度過漫長的冒險生活。

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