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    英國2021年將BNO擴權 中外交部怒斥：不承認

    英國昨天公布香港人庇護政策「BNO擴權計畫的具體」細節，將在2021年1月起開始開放特別簽證供港人申請；中國外交部發言人汪文斌在今天（7月23日）表示，對英國作法強烈反對，將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。（法新社）

    英國昨天公布香港人庇護政策「BNO擴權計畫的具體」細節，將在2021年1月起開始開放特別簽證供港人申請；中國外交部發言人汪文斌在今天（7月23日）表示，對英國作法強烈反對，將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。（法新社）

    2020-07-23 19:01:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國昨天（7月22日）公布香港人庇護政策「英國國民（海外）（BNO）護照擴權計畫」具體細節，將在2021年1月起開始開放特別簽證供港人申請，引起中國政府強烈反彈；中國外交部發言人汪文斌在今天（7月23日）表示，對英國作法強烈反對，將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。

    綜合外媒報導，汪文斌在今天（23日）批評英國不顧「中方嚴正交涉，執意在BNO問題上搞政治操弄」，公然違背承諾，違反國際法及國際關係基本準則，干涉香港事務及中國內政，中方對此堅決反對。

    汪文斌強調，由於英國違背承諾在先，中國考慮不承認BNO護照作為有效旅行簽證，並保留採取進一步措施的權利。

    英國昨天（22日）公布，將在明年1月開始新增一種名為「Hong Kong BN（O） Visa」的特別簽證，供持有BNO護照的香港人申請，最多可在英國居留5年，期滿後可申請定居，定居1年後可申請歸化英國籍。

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