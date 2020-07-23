協助漸凍人安樂死 日本2醫生涉殺人被捕

日本2名醫生因對罹患「漸凍人症」女患者使用致死藥物，今遭警方逮捕。（情境照）

2020-07-23 17:42:12

〔即時新聞／綜合報導〕安樂死在不少國家都是爭議議題，日本2名醫生因對罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS，俗稱漸凍人症）並希望死亡的女患者使用致死藥物致其死亡，今（23）日遭京都府警方依涉嫌受委託殺人為由逮捕。

綜合日媒報導，據辦案人員透露，被捕的醫生是在宮城縣名取市經營診所的仙台市42歲大久保愉一，以及東京都43歲醫生山本直樹，2人涉嫌於去年11月在該女患者位於京都市的公寓家中，經女性同意後對其使用鎮定藥物將其殺害。

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警方透露，這名女患者生前向山本直樹的帳戶匯了100萬日元（約新台幣27.8萬元）以上現金，另有跡象顯示，女患者通過社群網站委託大久保愉一實施殺人。山本和太久保並非患者的主治醫生，可能是出於金錢目的接受了委託。

據報，案發當天，女患者告知看護「有熟人來」，請2人進入了家裡，約5至10分鐘後，山本和太久保離開房間，從其他房間返回的看護發現女患者陷入昏迷，送往醫院後死亡，因為在女子體內發現她不常使用的藥物，透過監視器追查到這2名醫生。

知情人士透露，這名40多歲女子罹患漸凍人症已11年，近來病情加重，雖然能說話，但身體幾乎無法動彈。女子經常向周圍透露死意，很疲憊想盡快結束人生或談及死亡的權利等。

漸凍人症是一種漸進且致命的神經退行性疾病，患者全身肌肉會逐漸萎縮，身體無法動彈，現今尚無根治方法。

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