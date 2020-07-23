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    中國海警船連百日進釣魚台海域 美學者：這是不明智的戰略

    中國海警船已連續100天進入有主權爭議的釣魚台海域，引起日本高度警戒。美國智庫學者則認為，中國的做法相當不明智。（美聯社）

    中國海警船已連續100天進入有主權爭議的釣魚台海域，引起日本高度警戒。美國智庫學者則認為，中國的做法相當不明智。（美聯社）

    2020-07-23 12:49:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船已連續100天進入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，引起日本高度警戒。而日本漁民表示，由於中國海警船的騷擾，使他們難以工作。美國智庫學者則認為，這是不明智的戰略。

    根據《共同社》報導，日本海上保安廳巡邏船22日發現4艘中國海警船在釣魚台海域航行，已是連續100天發現這類事件。日本研判，中國的目的在於單方面地「改變現狀」，意圖使自身的主權主張成為既定事實，應予以高度警覺。

    沖繩縣石垣市的55歲漁民砂川幸德在6月20日晚間，從登野城漁港出發，抵達尖閣諸島漁場，周圍還有十幾艘日本巡邏船護漁。當漁船準備回港時，中國海警船做出有騷擾意圖的舉動，日本巡邏船隨即進行防備。

    砂川幸德對記者表示，「尖閣諸島附近的魚群多，魚也很大。我覺得想去捕魚的漁民很多，但在這種狀況下無法工作」，對於不能放心捕魚的現狀感到遺憾。

    美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的高級研究員歐漢龍（Michael O'Hanlon）認為，「中國的做法不是明智的戰略。如果中國在尖閣諸島進一步提升緊張局勢，日本將會與美國或其他國家更緊密地合作，採取各種手段抗衡，出現與中國期望相反的效果。歐漢龍也提議，美日兩國應該把經濟對抗措施納入考量。

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