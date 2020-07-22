無視防疫載歌載舞 香港「慶回歸」群聚已21人確診

今天（7月22日）香港再新增113人確診武漢肺炎，第三波傳染期來勢洶洶，其中「中華輝煌會」在旺角稻香酒家舉辦「慶回歸」歌舞會的群聚感染，今天再新增3人確診，加上「二代傳播」已共有21人確診。（圖擷取自《香港01》）

2020-07-22 19:53:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7月22日）香港再新增113人確診武漢肺炎，第三波傳染期來勢洶洶，其中「中華輝煌會」在旺角稻香酒家舉辦「慶回歸」歌舞會的群聚感染，今天再新增3人確診，加上「二代傳播」已經有21人確診；先前剛開始爆發群聚感染時，便有網友在網路上瘋傳「慶回歸」歌舞會的影片，歌舞會不僅違反港府的限聚令，與會者也沒有配戴口罩，更沒有保持社交距離，一群人歡樂的聚在一起載歌載舞，全然將港府的防疫措施視若無睹。

綜合外媒報導，這場由中華輝煌會於7月9日，在旺角稻香酒家舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」中席開30桌「桌桌爆滿」，估計有超過百人參加，從網路上流傳的歌舞會影片中，可以看出與會者不但沒有戴口罩，也沒有保持社交距離，聚在一起高聲歡唱與跳舞，更有表演者與人相擁抱、握手，全然無視港府所要求的防疫措施。

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結果在7月17日率先有2位與會者確診，接著在7月18日又確診2名與會者、7月19日再確診1位後、7月20日一舉新增6人、7月21日再新增7人，今天（22日）增4人，目前「慶回歸」歌舞會已先後造成21人確診，其中有10人直接參加，而二代傳播則有11人；另外有3人在另一日前往稻香酒家用餐後確診，衞生防護中心認為可能與稻香酒家的環境有關。

由於先前建制派一直意圖將香港第三波傳染期歸咎為香港示威者上街抗議造成，先前中國官媒甚至還撰文抹黑示威者，結果爆出「慶回歸歌舞會群聚感染」無疑是重重打一巴掌；香港網友也紛紛嘲諷「71回歸慶武肺」、「中武肺, 慶回歸!」、「多謝藍絲！香港好險有你搞攬炒」、「一個都不能少」。

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這場由中華輝煌會於7月9日，在旺角稻香酒家舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」中席開30桌「桌桌爆滿」，估計有約300多人參加。（圖擷取自facebook）

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