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    武漢肺炎》防疫情反撲 泰國擬將緊急狀態延至8月底

    泰國政府計畫將緊急狀態延長至8月底，以維持遏止武漢肺炎的防疫措施。（法新社）

    泰國政府計畫將緊急狀態延長至8月底，以維持遏止武漢肺炎的防疫措施。（法新社）

    2020-07-22 17:07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府計畫將緊急狀態延長至8月底，以延續遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫措施，儘管該國的疫情暫無復發跡象。

    根據《路透》報導，泰國於3月下旬公布緊急狀態，當局計畫將其延至8月底，下週送入內閣批准。由於泰國已近2個月沒有出現社區感染，許多人質疑是否還需要延長該法令。

    國家安全委員會秘書長隆吉塔（Somsak Roongsita）表示，「泰國仍有必要頒布該法令，因為我們正在開放更多的商務會議和旅遊，以刺激經濟。」他補充說，專家醫生們也要求維持該法令。

    泰國上週爆發反政府示威，民眾無視集會禁令遊行，因此延長緊急狀態的決定也引起猜想，當局是否藉此打壓反對者的聲音。對此，隆吉塔強調，該緊急命令僅用於遏止疫情，而不能用於政治性集會。

    泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，泰國將重新開放商業主管、移工、電影製作人和醫療遊客入境。來自寮國、緬甸和柬埔寨多達11萬名的移工將逐漸開放入境，並在抵達時接受病毒檢測。

    截至目前，泰國累計病例有3261例，其中58人死亡。

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