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    打鐵趁熱！美卿龐皮歐抵英 將促英相擴大制裁中國

    美國國務卿龐皮歐20日晚間抵達英國，將與英相強森與國會議員會晤，料敦促英方擴大制裁中國。（路透）

    美國國務卿龐皮歐20日晚間抵達英國，將與英相強森與國會議員會晤，料敦促英方擴大制裁中國。（路透）

    2020-07-21 16:00:34

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在20日晚間抵達英國倫敦，準備就5G、中國問題和美英自由貿易協定等，與英國首相和國會議員會談。英媒指出，龐皮歐將會進一步向英方施壓，要求對中國擴大制裁。

    英國《每日快報》（Daily Express）等媒體指出，龐皮歐與英相強森及外交大臣拉布會晤前，會先與20名跨黨派國會議員舉行座談，且這些議員都是著名「對中鷹派」，都希望英國政府對中國採取更多制裁，包括將中國排除在英國核電廠興建計畫之外。

    其中，下議院國防委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）就曾指英國對中外交政策，需要進行「大幅度策略調整」。他表示，英國數十年來一直對中國缺乏民主、侵犯人權等事蹟視而不見，還期待中國有朝一日成長為負責任的國家，「這種事很顯然沒有發生」。

    英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）也預計與龐皮歐會晤，並且透露他會提及中國短影音「抖音」海外版TikTok的議題。他強調，屆時將會告訴龐皮歐，英美兩國可以一起領導自由世界，共同對中國侵犯人權、濫用產業等行為說不。史密斯談及此事前，TikTok才宣布將暫緩總部設於英國的計畫。

    與此同時，美方則表示希望與英國合作，從5G網路中排除高風險供應商的零件，建立安全、充滿活力的5G生態系統，同時也對英國將禁止從中國電信巨頭華為購買新5G設備表示歡迎。

    龐皮歐結束訪英行程後，將會前往丹麥，與當地官員討論包括中國威脅及對抗武漢肺炎等議題。

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