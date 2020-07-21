日八王子市3名超商女店員遭槍殺懸案25年 找到疑作案兇槍

1995年7月日本東京都的八王子市3名超商女店員在下班後，離奇在2樓員工休息室內遭到槍殺。（圖擷自日本警視廳）

2020-07-21 15:24:40

〔即時新聞／綜合報導〕1995年7月日本東京都的八王子市發生一起槍擊案，3名女店員在下班後，離奇在員工休息室內遭到槍殺，3人皆頭部中彈身亡，日本警方經過25年的追查依然沒有找到兇手，成為日本知名懸案之一，日本警方在另一起案件中發現一把手槍，經測試後發現，該把槍的子彈膛線與八王子市槍擊案現場所留下的子彈相當類似，認為這把就是殺害3名女店員的兇槍。

據日本《共同社》報導，1995年7月30日星期天晚間，日本東京都的八王子市正在舉辦活動，慶祝即將到來的盂蘭盆節，附近超市1名47歲的女夜班經理與兩名17歲女高中生店員值班，3人下班後回員工休息室清點收入，接送夜班經理的友人等候多時不見人影，又另外請另一名女性友人一同進入員工休息室查看，卻發現3人頭部中彈身亡。

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警方獲報後到場，在現場發現鞋印、指紋等線索，同時根據子彈特徵得知槍手使用.38口徑的菲律賓製Squires Bingham手槍射擊，雖然在槍案現場發現許多線索，但經歷20多年調查仍無法破案，成為日本知名懸案之一。

2009年日本警方在另一起案件中逮捕1名黑幫份子，沒收其手槍，該手槍正是菲律賓製Squires Bingham手槍，由於此槍在日本極為少見，日本警方進行測試後發現，該把槍的子彈膛線與八王子市槍擊案現場所留下的子彈相當類似，推測這把槍就是殺害3名女店員的兇槍。

這名黑幫份子目前仍在關押中，他否認與該起懸案有關連，但也不願說出槍枝來源，強調「我是絕對不會說出誰給我槍的」，警方研判此人與本案無關，不過將針對槍枝來源進行追查，也祭出600萬日圓（約新台幣164萬元）懸賞金，以期早日偵破這起25年懸案。

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