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荷蘭電毯裹屍案28年未破！Podcast「說故事」 小道消息湧入

1991年荷蘭電毯裹屍懸案至今未破，警方近日透過Podcast錄製案情相關節目吸引聽眾，也藉此從聽眾口中得到有關該案小道消息，案情逐漸露曙光。圖為Podcast示意圖。（法新社）

1991年荷蘭電毯裹屍懸案至今未破，警方近日透過Podcast錄製案情相關節目吸引聽眾，也藉此從聽眾口中得到有關該案小道消息，案情逐漸露曙光。圖為Podcast示意圖。（法新社）

2019-11-22 17:01:29

〔即時新聞／綜合報導〕1991年荷蘭發生一起凶殺案，一具無名男屍被電熱毯裹身，棄置在離高速公路數公尺遠的荒蕪之地，且男子身上有多處刀傷、全身腐爛，無法辨認身分，當地人直到聞到陣陣屍臭味，才驚覺有殺人案。現距離案發時間已近30年，荷蘭警方上月嘗試透過Podcast節目講述案情，沒想到吸引數千人收聽，警方也因此得到許多小道消息，案情逐漸露曙光。

英國廣播公司（BBC）報導，警方接獲報案後，男子身上並無任何身分證明文件，且屍體腐爛無法辨其身分，當時鑑識技術未如現在發達，警方只能透過相片和文字，記錄當時情況。而當時死者身上的衣服和包裹屍體的電熱毯，在歐洲各地均有販售，死者手中的金戒指儼然成為破案希望，但最後仍一無所獲。

多年前，荷蘭警方重啟調查，透過新技術重建受害者面貌，推測其來自東歐，1991年時大約65歲。警方更是透過Podcast錄製案情相關節目，並讓荷蘭各地民眾收聽，希望能透過「講故事」讓民眾提供有用的線索，而警方也不負期望，透過該節目爆紅後，聽眾也向警方透露當年案情的小道消息。

儘管死者身分有待確認，不過當年負責該案的警官相信，會有偵破懸案之日。犯罪學家威爾森（David Wilson）則表示，因法律規定，Podcast節目具有侷限性，有些領域無法觸及，不過節目可以為警方提供線索和可能性，帶給警方全新辦案方向，他也深信有天全案終能偵破。

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