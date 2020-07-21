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    港版國安法》不止查水錶 黃之鋒銀行帳戶也被查

    外媒報導指出，有多家國際金融金構正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關。黃之鋒對媒體表示，他上週確實曾收到銀行去電，並詢問他一筆匯款的資金來歷。（資料照，美聯社）

    外媒報導指出，有多家國際金融金構正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關。黃之鋒對媒體表示，他上週確實曾收到銀行去電，並詢問他一筆匯款的資金來歷。（資料照，美聯社）

    2020-07-21 08:09:43

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，有多家國際金融金構正在審查其香港客戶是否與香港的民主活動有關，若認定具政治風險不排除將停止服務。前香港眾志祕書長黃之鋒對媒體表示，他上週確實曾收到銀行去電，並詢問他一筆匯款的資金來歷，他擔憂日後可能會出現開不到銀行戶口的情況。

    《路透社》19日報導引述多位知情人士指出，包含瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）、滙豐控股（HSBC Holdings Plc）、瑞士寶盛集團（Julius Baer Gruppe AG）及瑞銀集團（UBS Group AG）等國際金融機構，近期正針對其客戶擴大審查範圍，包含檢查客戶的政治及政府聯繫，以及是否與香港民主運動有聯繫，有要求匿名的銀行高層甚至透露，針對部分個案的審查可能會追溯到2014年，該年度香港曾發生過雨傘運動（占領中環），至於這些舉動則是為了避免成為香港國安法的目標。報導提及，若客戶被認定有政治風險，可能會遇到一些困難，甚至被停止服務。

    《香港01》報導則指出，黃之鋒表示他上週曾收到銀行來電查詢戶口賬目，對方以關注客戶的資產管理為由，詢問他今年年初有一筆五位數（港元）的匯款的來歷，黃指該筆錢是一間國際出版社給他的稿費，並詢問對方是否需提供書面證明，對方則說不需要。黃之鋒對此表示「不明所以」，並質疑「我相信這不是隨機抽查，必然是有政治動機存在」，同時也擔心日後可能會開不到銀行戶口。

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