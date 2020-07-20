號稱全球最快！牛津大學疫苗初期臨床測試者均有免疫反應

全球進度最快、牛津大學和英國阿斯特捷利康藥廠合作研發的武漢肺炎疫苗，20日公佈初期實驗數據，所有參與實驗的志願者均產生抗體。（示意圖，美聯社）

2020-07-20 23:06:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國牛津大學和英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）實驗疫苗，號稱是目前全球臨床試驗進展最快、最先進的疫苗，已進入人體臨床三期階段。20日又傳出好消息，根據公佈在重量級醫學期刊《刺胳針》（Lancet）上的報告，該疫苗在初期接受測試的1100人均成功產生免疫反應！

該疫苗觸發研究者希望看到的抗體反應和 T 細胞（T-cells）反應。團隊指出，每個人都專注在研究抗體上，然而越來越多證據顯示，T細胞反應在防禦冠狀病毒方面相當重要。而疫苗的原理是「欺騙」身體，以為自己感染武肺病毒，從而產生具有破壞力的免疫物質。

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牛津大學所研發的疫苗號稱「遙遙領先於世界」，更有人形容是「世界上最先進的疫苗」。該疫苗現目前進入較大規模的人體臨床三期試驗，在英國有約8,000人參與，於巴西及南非也有多達6,000人參與，也是人體試驗的最後階段，該公司將確認疫苗的安全性和有效性，力爭明年春季開始供應。

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