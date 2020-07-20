中國小學生畢業沒獻花 老師爆氣飆罵十分鐘遭免職

中國山西朔州市有間小學日前在舉辦6年級生的畢業典禮時，因學生沒有送花一位數學老師（圖左），結果她竟然當眾在班上失控發飆長達10分鐘，期間不僅叫所有學生罰站任其飆罵，還對學生吐口水。（圖擷取自《新京報》）

2020-07-20 23:02:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西朔州市有間小學日前在舉辦6年級生的畢業典禮時，因學生沒有送花給一位數學老師，結果她竟然當眾在班上失控發飆長達10分鐘，期間不僅叫所有學生罰站任其飆罵，還對學生吐口水。

綜合外媒報導，由於這個倒楣的班級學生只獻花給自己班上的班導師，結果這位王姓女老師因為沒收到花而心理不平衡，竟當場將班導師收到的花搶走摔爛，還罰該班級全體學生罰站，並失控飆罵眾人長達10分鐘。

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王女期間不僅痛斥學生說「如果是你，站在我這個位置上，給別的老師買了，就沒給我買，噁心死人了！」還說「王老師給你們上個課，有人欺負你的時候，你就要反擊，你知道嗎？」。飆罵之餘，她也對學生狂吐口水，即便事後有學生趕緊聯絡自己的媽媽再買一束花要補送給王女，但她仍不領情的飆罵學生媽媽，痛罵對方看不起自己，「大家看清楚他的嘴臉，看清楚他媽媽的嘴臉了嗎？」。

有學生在現場偷錄下王女的離譜行徑後，在網路上瘋傳，網友也痛批「不配為人教師！」、「真夠噁心還吐口水」、「所以這種人怎麼當上老師的」；事後朔州教育局介入調查後，王女的老師資格不僅被取消，留黨察看二年、降職減薪、調離教育系統，該小學的校長與3名副校長被免職，並派員進駐小學進行重整。

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