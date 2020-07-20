防止火山爆發悲劇重演 紐西蘭開發預警系統

為防止火山爆發再釀悲劇，紐西蘭學者開發預警系統。圖為紐西蘭白島。（路透資料照）

2020-07-20 13:18:19

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭白島（White Island）去年12月發生火山爆發，造成21名遊客喪命，紐西蘭學者表示，已開發新的預警系統，將在可能出現火山爆發前16小時前發出警報，避免更多的悲劇發生。

綜合外媒報導，奧克蘭大學博士登普西（David Dempsey）和克羅寧（Shane Cronin）表示，研究顯示出地震活動模式，並在可能出現火山爆發前提早發布警報。據報導，紐西蘭目前沒有及時火山爆發預警系統，現有的火山警報等級（Volcano Alert Level，VAL）系統每隔幾週到幾個月進行一次更新。

請繼續往下閱讀...

登普西和克羅寧透過過去的數據，找出火山爆發的模式，研究報告表示，去年白島的火山在地震預警17小時後爆發。研究指出，火山在4小時劇烈的地震活動後，岩漿流體上升，為困在岩石上方的天然氣和水增加壓力，導致火山爆發。

研究表示，這是一個警訊，而新開發的預警系統幾乎可以立即測得。報告中提到，2013年8月火山爆發前30小時也顯示類似的訊號，2012年的兩次爆發也存在。

據報導，若使用新系統，白島一年內恐有長達一個月的時間要面臨遊客限制令，將嚴重影響觀光業。登普西和克羅寧表示，去年發生在白島的事件是一場悲劇，希望透過新的自動化預測系統能夠避免更多人失去生命。但兩人也強調，這是一個需要權衡的問題，決策者、當地人、觀光產業是否想要一個發出警報後必須立刻執行的系統。

地質學家也希望能透過修改數據，讓這套系統也能適用於其他火山，例如湯加里羅山（Mt Tongariro）、魯阿佩湖山（Mt Ruapehu）等，但也提到這並非簡單的計畫正持續跟地質與核子研究所（GNS Science）進行合作，讓預警系統正常運行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法