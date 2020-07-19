中國官媒認了！ 三峽大壩「位移、滲流、變形」

國三峽大壩變形引發討論，不過中國官方此前多次指稱沒有任何問題。（圖翻攝自Google Map）

2020-07-19 16:51:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國長江流域近期洪災不斷，三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。長江今年第2號洪水於7月17日在長江上游形成，三峽水庫入庫流量已達到今年的入汛以來的最高值。中國官媒罕見承認，三峽大壩發生位移、變形！

《新華社》18日報導，受強降雨影響，「長江2020年第2號洪水」於17日在長江上游形成，三峽水庫入庫流量快速上漲，18日8時達每秒6萬1000立方公尺，這是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。出庫流量每秒3萬3000立方公尺，攔洪率超過45％，攔蓄多輪洪水後，三峽水庫水位已達160.1公尺，超出汛限水位15公尺多。

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報導中承認，三峽樞紐運行部門監測記錄顯示，三峽大壩發生「位移、滲流、變形等」。

但報導沒有給出具體的位移、滲流、變形的數據，而是籠統稱「在正常範圍內」，強調「大壩擋水建築物各項安全指標穩定」。

去年以來，中國境內外社交媒體瘋傳三峽大壩變形的截圖，引發公眾對大壩崩潰的擔憂。日前，中媒更紛紛以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情，讓中國網友驚呼，難道三峽大壩已被「判死刑」？

中國媒體自招，「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」。（翻攝自推特）

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