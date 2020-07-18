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    公主木乃伊「痛苦吶喊」慘死 3000年前神秘死因揭曉

    考古學家於1881年在埃及路克索（Luxor）德爾埃爾巴哈里（Deir el-Bahari）皇家陵墓中發現一具掙扎吶喊狀的女性木乃伊，近日埃及學者解謎，這具木乃伊的身分是3000年前死於心臟病的埃及公主。（法新社資料照）

    考古學家於1881年在埃及路克索（Luxor）德爾埃爾巴哈里（Deir el-Bahari）皇家陵墓中發現一具掙扎吶喊狀的女性木乃伊，近日埃及學者解謎，這具木乃伊的身分是3000年前死於心臟病的埃及公主。（法新社資料照）

    2020-07-18 20:27:50

    〔即時新聞／綜合報導〕一尊在1881年被考古學家發現的「尖叫木乃伊」，呈現悽慘吶喊的死狀，但其死因一直是個謎團。直到近日，這具木乃伊身分和死因才被研究人員解謎，原來她是3000年前死於心臟病的埃及公主，死亡年齡約為60歲。

    綜合外媒報導，考古學家於1881年在埃及路克索（Luxor）德爾埃爾巴哈里（Deir el-Bahari）皇家陵墓中，發現一具掙扎吶喊狀的女性木乃伊，這具木乃伊被發現時，呈顯嘴部大張、表情驚恐的死狀，且身體呈不完全平躺的奇怪姿勢，其真實死因為何始終是個謎。

    報導指出，近日知名埃及古物學家哈瓦斯（Zahi Hawass）與開羅大學放射學教授沙利姆（Sahar Saleem），經由電腦斷層掃描分析後發現，這具木乃伊的冠狀動脈有嚴重動脈粥樣硬化（Atherosclerosis）的現象，且心臟有肥大跡象，推測木乃伊應是死於心臟病發。

    哈瓦斯等人提到，木乃伊疑似是在雙腳交叉、彎曲的情況下死亡，也因突然斷氣，導致頭部右傾，嘴巴張開，她當時死亡時可能無人在場，遺體數小時後才被發現，屍體防腐人員無法將她恢復原狀、平躺，只好保持她死時的狀態進行防腐程序，最後才會成為大家所見的淒慘掙扎狀。

    研究人員也指出，包裹木乃伊的亞麻布上有用古埃及僧侶體（Hieratic）呈現的文字，上頭寫著「皇室的女兒，梅雷特阿蒙（Meret Amon）的王室姊妹」，但由於當時許多公主名字相同，其確切身分須待更多研究證實，目前以「未知女性A木乃伊」代稱。

    另外，根據電腦斷層掃描顯示，這位埃及王室公主死亡時應為60多歲，其實算是活得相當長壽。

    研究人員透過電腦斷層掃描發現，這名公主木乃伊死於心臟肥大、心臟病，而以死亡的當下的樣貌被保存下來，研究人員推測，她死後幾個小時候才被發現，死亡年齡約為60多歲。（法新社資料照）

    研究人員透過電腦斷層掃描發現，這名公主木乃伊死於心臟肥大、心臟病，而以死亡的當下的樣貌被保存下來，研究人員推測，她死後幾個小時候才被發現，死亡年齡約為60多歲。（法新社資料照）

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