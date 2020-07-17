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    武漢肺炎》驚！ 9成航班取消 新疆烏魯木齊「封城」傳聞四起

    新疆烏魯木齊出現本土確診病例，今當地機場航班大量取消，「封城」傳聞四起。（路透）

    新疆烏魯木齊出現本土確診病例，今當地機場航班大量取消，「封城」傳聞四起。（路透）

    2020-07-17 13:58:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛健委今（17日）宣布，新疆烏魯木齊市出現1例感染源不明的「本土病例」，引發討論，網路上瘋傳烏魯木齊疑似要進行封城動作，現又發現烏魯木齊機場今航班大量取消。

    綜合中媒報導，中國國家衛健委今公布新增10例確診病例，9例為境外輸入，而1例為「本土病例」，出現官方數據已連續149天未出現確診病例的新疆，烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部表示，確診病患為24歲的商場女員工。10日因出現咽喉疼痛等症狀搭乘救護車前往定點醫院，15日病毒檢測結果呈「陽性」，專家診斷為確診病例，而排查她的密切接觸者，竟發現3名無症狀感染者。

    官方昨晚突宣布，為防止疫情擴散，停駛市區內僅有一條的已經建成運營地鐵線，該地鐵為新舊城區和主要對外的交通樞紐，新疆昌吉公交集團也宣布客運全數停駛，公司全員將作病毒檢測；微博更出現大量「#烏魯木齊封城#」的貼文，有居民聲稱接獲通知，小區將實施「封閉式管理」，許多人擔憂家中物資不足，因此前往超市搶購，不過目前仍未見官方相關公告。

    現烏魯木齊又被發現，今烏魯木齊機場大量取消，近9成航班出現異動，原定進出港航班共588架次，現取消航班522架次，取消占比89%。

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