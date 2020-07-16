中國嗆制裁軍火商洛馬 龐皮歐：對台軍售符合美外交政策

美國國務院9日批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，中國揚言制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。（資料照）

2020-07-16 07:17:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院9日批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，遭到中國強烈反對，揚言將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。對此，美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）15日說，軍售案完全符合美國的外交政策，這不是中國第一次制裁，很遺憾北京的決定，希望中方重新考慮。

美國國務院9日批准售台「愛國者三型」防空飛彈的延壽案，總金額為6.2億美元（約182億新台幣），是美國政府今年第二度批准對台軍售案。中國外交部發言人趙立堅14日表示，中方堅決反對美對台軍售，並決定對此次軍售的主要承包商洛克希德馬丁公司實施制裁。

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龐皮歐15日舉行記者會，有媒體提問中國將制裁洛克希德馬丁，並問及美國企業是否該因為美國政府執行「台灣關係法」而受到懲罰。

龐皮歐回答說，當美國政府執行「台灣關係法」時，美國企業當然不應該被懲罰，這些公司執行的業務符合美國外交及對台軍售政策。龐皮歐強調，他很遺憾中共威脅制裁洛克希德馬丁，這次並非中方第一次揚言制裁美台奸計畫的承包商，希望中方重新考慮，不要執行制裁。

洛克希德馬丁公司14日聲明指出，對外軍售是政府間交易，洛克希德馬丁與美國政府在各項對外軍售案上密切合作，關於向外國政府銷售的細節應向美國政府查詢。

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