為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國嗆制裁軍火商洛馬 龐皮歐：對台軍售符合美外交政策

    美國國務院9日批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，中國揚言制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。（資料照）

    美國國務院9日批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，中國揚言制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。（資料照）

    2020-07-16 07:17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院9日批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，遭到中國強烈反對，揚言將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）。對此，美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）15日說，軍售案完全符合美國的外交政策，這不是中國第一次制裁，很遺憾北京的決定，希望中方重新考慮。

    美國國務院9日批准售台「愛國者三型」防空飛彈的延壽案，總金額為6.2億美元（約182億新台幣），是美國政府今年第二度批准對台軍售案。中國外交部發言人趙立堅14日表示，中方堅決反對美對台軍售，並決定對此次軍售的主要承包商洛克希德馬丁公司實施制裁。

    龐皮歐15日舉行記者會，有媒體提問中國將制裁洛克希德馬丁，並問及美國企業是否該因為美國政府執行「台灣關係法」而受到懲罰。

    龐皮歐回答說，當美國政府執行「台灣關係法」時，美國企業當然不應該被懲罰，這些公司執行的業務符合美國外交及對台軍售政策。龐皮歐強調，他很遺憾中共威脅制裁洛克希德馬丁，這次並非中方第一次揚言制裁美台奸計畫的承包商，希望中方重新考慮，不要執行制裁。

    洛克希德馬丁公司14日聲明指出，對外軍售是政府間交易，洛克希德馬丁與美國政府在各項對外軍售案上密切合作，關於向外國政府銷售的細節應向美國政府查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國嗆制裁洛克希德馬丁 外交部譴責：無理蠻橫
    2020-07-14 20:18

    中國嗆制裁洛克希德馬丁 外交部譴責：無理蠻橫
    美批准對台軍售 梅復興：確保444枚愛三飛彈堪用30年
    2020-07-10 17:40

    美批准對台軍售 梅復興：確保444枚愛三飛彈堪用30年
    2招接住投資獲利機會

    2招接住投資獲利機會
    台海軍情》美批准182億「愛三飛彈延壽案」 今年第二度對台軍售
    2020-07-10 08:10

    台海軍情》美批准182億「愛三飛彈延壽案」 今年第二度對台軍售
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    國際今日熱門
    2020-07-15 08:30

    美軍入境日本謊報行蹤 搭乘民航機後才發現已確診

    2020-07-15 08:16

    大動作回擊港版國安法 川普稱「沒有打算和習近平對話」

    2020-07-15 09:30

    洪峰將通過 安徽要求省內5市撤離長江沙洲人員

    2020-07-15 09:46

    美中矛盾升溫 南韓外交部擬成立常規組織對應

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播