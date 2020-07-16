倫敦東亞酷兒影展 4部紀錄片免費線上放映

2020-07-16 01:03:07

〔中央社〕倫敦第一屆「東亞酷兒影展」（Queer East Film Festival）第二波線上放映活動從3日至31日免費播放4部東亞和東南亞國家LGBTQ+紀錄片，盼讓西方了解亞洲同志文化，創造對話空間。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，原訂4月18日至5月2日舉行的影展活動改採線上進行。第一波與文化部駐英國代表處文化組合作「焦點台灣」專題，於4月18日在線上放映9部台灣作品，收益用於支援陷入經營困境的獨立電影院。

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第二波放映活動QE: Docs4Pride日前展開，線上放映4部分別來自菲律賓、中國、台灣與日本的紀錄片，每週輪流播放一部影片，影展平台網址https://vimeo.com/queereast，全球皆可觀看。

影展創辦人、旅英台籍新秀策展人王裔接受中央社訪問表示，英國各地以往於6月底、7月初舉辦的驕傲遊行（Gay Pride）今年由於疫情無法舉辦，在這個月分希望能探討較為嚴肅的同志議題，因而選出4部亞洲同志運動相關紀錄片線上放映。

他表示，菲律賓紀錄片「粉紅政黨參選記」（Out Run）是關於全球唯一LGBT政黨Ladlad如何打選戰；中國紀錄片「上海酷兒」（Shanghai Queer）紀錄從2003年到2018年，15年間上海的LGBTQ+運動。

台灣紀錄片Taipeilove*紀錄3名台灣同志的心路歷程，以及台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家的過程；日本紀錄片「愛與法」（Of Love and Law）則是一對公開出櫃的男同志律師，營運日本第一家LGBTQ+法律維權諮詢公司的奮鬥故事。

王裔表示，可能由於語言隔閡，西方對於亞洲同志運動的認識較少，事實上，亞洲同志運動在某些部分甚至較西方更為進展快速，例如英國有出櫃同志參政，卻缺乏候選人替變性人群體發聲，菲律賓紀錄片「粉紅政黨參選記」紀錄跨性別族群挑戰進入國會的故事，值得分享給英國觀眾。

王裔指出，這4部紀錄片完全免費放映，希望讓更多人關注亞洲同志族群議題。尤其在英國，對於同志社群的討論仍多以白人視角出發，缺乏對亞洲同志議題的關注，希望藉由介紹東亞及東南亞各國同志相關議題的紀錄片作品，讓西方社會瞭解當前的亞洲同志文化與運動，而非停留在過去較為灰暗的觀感。（編緝：劉學源）

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