為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京舞台劇群聚感染59人染疫 850人列密切接觸

    2020-07-16 00:45:02

    〔中央社〕日本東京新宿區一座劇場發生武漢肺炎群聚感染，已知男星山本裕典及演員、工作人員、觀眾等59人確診，密切接觸者850人。這是東京都內劇場發生群聚感染首例。

    東京都新宿區劇場「新宿劇場萌里英留」舉辦的年輕偶像舞台劇「THE★JINRO─帥哥人狼偶像是誰」於6月30日到7月5日間表演，卻爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）群聚感染。

    舉辦公演的公司Rise Communication今晚更新首頁表示，已知17名表演者、8名工作人員、34名觀眾共59人確診。

    演出舞台劇的男星山本裕典、舞台劇企劃兼電影評論家有村昆及其妻、自由主播丸岡泉美接受檢查後確診。

    東京都政府、保健所人員進行調查後，研判舞台劇公演時室內空氣並未充分流通。大約有850人被列為密切接觸者。

    日本體育報Sponichi Annex報導，舉辦公演的公司表示，7月6日得知演出者當中8人組男性團體Super Break Dawn之中，23歲的TAKUYA確診，要求所有演出者與工作人員8日接受PCR檢查，9日得知32歲男星山本裕典等人確診。

    與山本合作演出的17名藝人及所有工作人員10日被保健所列為密切接觸者。

    東京都政府13日表示，密切接觸者約有850人，其中觀眾約800人、表演者及工作人員約50人。（編輯：劉學源）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-15 06:25

    超過2億落槌！放在養貓房間的花瓶...竟是乾隆年間古董

    2020-07-15 02:19

    對台軍售遭中制裁 洛克希德馬丁：與美政府合作

    2020-07-15 05:30

    美不認九段線 批中掠奪南海

    2020-07-15 05:30

    日2020防衛白皮書 批中以「疫」擴張

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播