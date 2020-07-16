出生率不斷下滑 日本與西班牙等23國人口將減半

2020-07-16 00:13:05

〔中央社〕研究人員指出，全球應對出生率崩盤的衝擊所做準備不足。由於出生率不斷下滑，幾乎每個國家的人口到了21世紀末都將萎縮，其中西班牙和日本等23個國家的人口將減半。

出生率就是每位女性平均生育數，這一數字正在下滑。英國廣播公司（BBC）報導，若出生率降至大約2.1以下，人口規模就會開始減縮。

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在1950年，女性一生平均生4.7個小孩。但美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）研究員指出，全球生育率在2017年幾乎減半至2.4。

他們在醫學雜誌刺胳針（The Lancet）發表的研究報告預言，生育率到2100年將下滑至1.7。

研究人員預期，地球人口將在2064年前後攀上97億人高峰，然後將在21世紀末減為88億人。

研究人員莫瑞（Christopher Murray）向BBC表示：「這是相當大的一件事，全世界正邁向自然人口下滑…我們必須對社會進行重組。」

隨著生育率不斷下滑，一些國家將首當其衝，包括日本、義大利等。

日本人口預期將從2017年最高點的1億2800萬人，降至21世紀末的不足5300萬人。

義大利可望出現相同的人口下滑幅度，在同一時期由6100萬人減為2800萬人。

日本和義大利就在上述23國之列，他如西班牙、葡萄牙、泰國和韓國的人口都可望減少一半以上。

莫瑞說：「這真是讓人瞠目結舌啊。」

中國目前是全球人口最多的國家，預計4年後將攀升至14億最高點，但到了2100年將幾乎減半為7億3200萬人。屆時印度將取而代之，成為全球人口最大國。

英國人口預計在2063年達到7500萬的最高點後，將在2100年之前下滑至7100萬人。

報導表示，這將是個真正的全球議題，195個國家中有183國的生育率將降至人口替代水準以下。

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