武漢肺炎》東京都會圈三縣今確診增99人 大阪增61人

日本武漢肺炎疫情現正面臨反彈，關東、關西地區疫情都發生復燃，其中東京都今天截至目前湧出165人確診，東京都的3個衛星縣也出現確診人數增長的趨勢。（路透）

2020-07-15 19:35:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情現正面臨反彈，關東、關西地區疫情都發生復燃，其中東京都今天（7月15日）截至目前湧出165人確診，東京都的3個衛星縣也出現確診人數增長的趨勢；另外關西地區的大阪府疫情也持續惡化，今日截至目前已新增61人，是自4月20日新增84人以來，單日新增人數的再一次高峰。

根據《NHK》報導，東京都在今天（7月15日）新增165人確診，東京都知事小池百合子與專家交換意見後，稍早決定將警戒度提升到最高級；然而與東京都共築首都圈的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣也飽受東京疫情影響，今天（15日）截至目前也依序分別新增39人、29人、31人確診。

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其中神奈川縣以目前新增39人確診最多，其中光橫濱市就占26人，另外平塚市有名20多歲的女子，在7月13日與住在東京都的友人一同前往新宿觀看舞台劇，結果因爆發群聚感染而雙雙確診；千葉縣有間醫院爆發群聚感染，造成2名分別為70多歲與80多歲的患者確診，1名20多歲的護理師確診。

日本第二大經濟圈、位在關東地區的大阪府今天也新增61人確診，也是自4月20日單日新增84人以來的另一次高峰，其中有名60多歲的確診者為重症患者，其餘皆為輕度、無症狀患者，而京都府今日（7月15日）也有9人新增確診。

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