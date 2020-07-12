武漢肺炎》東京連3日確診破2百 菅義偉：尚無宣布緊急事態必要

日本內閣官房長官菅義偉11日再申，目前尚無需重新宣布緊急事態宣言。（歐新社）

2020-07-12 10:03:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本5月底解除全境緊急事態宣言後，疫情再度緊張，尤以東京都最為嚴重；截至11日公布統計，東京都內已連續3日單日新增確診超過200人，對此，日本內閣官房長官菅義偉11日指出，政府將以積極態度應對疫情，也重申，目前尚未達到需重新宣布緊急事態宣言的狀況。

根據《TBS》報導，菅義偉11日於北海道發表談話，席間說明，與宣布緊急事態宣言時相比較，目前武漢肺炎入院人數大幅減少，且現在相關單位正透過篩檢，「以積極態度尋找武漢肺炎PCR核酸檢測反應陽性者」。

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菅義偉指出，東京都連續3日新增200人以上的數據，是積極篩檢之後而出現的結果，目前未達到需要重新宣布緊急事態宣言的情況。針對是否可能再次宣布緊急事態宣言一事，他強調，「政府促進社會經濟活動的方針沒有改變」，繼9日談話之後再申目前無宣布緊急事態宣言必要。

根據《NHK》統計，東京都11日單日新增確診共206例，日本全境單日新增確診有386例，另新增1死亡病例；截至11日統計數據，日本境內確診病例數累計達2萬1584例，死亡病例數累計達983例。

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