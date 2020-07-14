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    武漢肺炎》日本大規模檢測 首度發現8人具「中和抗體」

    日本為調查武漢肺炎感染史而進行抗體檢測中，在呈現陽性的8人體內發現「中和抗體」，這是日本首次發現可中和冠狀病毒並使人體免疫的抗體。圖為新型冠狀病毒的電腦圖像。（路透）

    日本為調查武漢肺炎感染史而進行抗體檢測中，在呈現陽性的8人體內發現「中和抗體」，這是日本首次發現可中和冠狀病毒並使人體免疫的抗體。圖為新型冠狀病毒的電腦圖像。（路透）

    2020-07-15 00:44:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省14日表示，6月份在東京都、大阪府和宮城縣調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染史而進行抗體檢測中，在呈現陽性的8人體內發現免疫的「中和抗體」（neutralizing antibodies），這是日本首次發現可中和冠狀病毒並使人體免疫的抗體，今後將探討抗體有效時間等問題。

    綜合日媒報導，日本厚生勞動省上個月在3地進行大規模抗體測試，總人數多達8000人，利用2家企業開發的工具，檢查人體內是否有能夠阻止將來被相同病毒感染的蛋白質，2種工具檢測都呈現陽性才被認定具有抗體。

    結果顯示，宮城縣3009人中有1人具有武漢肺炎抗體，東京都1971人中有2人，大阪府2970人中有5人，這也暗示這8人先前已感染病毒。

    厚勞省將8人的樣本送到日本國立感染症研究所詳細檢驗後，發現所有人的血液中均檢測到「中和抗體」，可阻止新型冠狀病毒破壞人類細胞。

    網路維基百科指出，大多數的抗體都是通過與抗原結合，激發白血球消滅抗原所在的外來物。中和抗體則是中和抗原的生化作用，白血球不需要接觸並處理這些病毒，中和抗體可以直接使病毒失去活性。

    此外，研究所也檢驗了只對一種檢測工具呈現陽性的樣本，約30人，但都並未發現中和抗體。

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