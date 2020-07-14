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    民主派初選本土抗爭派大勝 學者：港府恐DQ資格或擱置選舉

    香港「民主派35+」初選結果，本土派、抗爭派表現亮眼，然而有學者擔心，港府會大量DQ（取消資格）「抗爭派」參選人，甚至以疫情復燃為由擱置9月立法會選舉。（法新社）

    香港「民主派35+」初選結果，本土派、抗爭派表現亮眼，然而有學者擔心，港府會大量DQ（取消資格）「抗爭派」參選人，甚至以疫情復燃為由擱置9月立法會選舉。（法新社）

    2020-07-14 22:15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕針對今年9月香港立法會改選的戰略布局，挑戰立法會過半的民主派協調旗下各政黨舉辦「民主派35+」初選，結果本土派、抗爭派表現亮眼，多位參選人成功出線，而傳統泛民派如民主黨、香港民主民生協進會（民協）則流失選民支持；但有學者指出，港府可能會以更強硬的方法回應，像是大量DQ（disqualify，取消資格）「抗爭派」參選人。

    綜合外媒報導，傳統泛民派的老牌大黨民主黨在這次的民主派初選中光環盡失，有港媒分析指出，民主黨長期以「和理非」（和平、理性、非暴力）自許，但是論理性問政，默許「勇武」抗爭、阻撓《國歌法》通過，都被保守選民認為是迎合「民粹」，論抗爭，民主黨也不夠激進，還想收割反送中的政治果實，結果就是既不被「本土派、抗爭派」當作自己人，又不受保守選民青睞，淪為相當尷尬的局面。

    不過，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，這次的選舉結果有2個原因，一是選民結構組成與過往地區直選有所不同，以「深黃」（支持反送中）支持者為主流，加上部分對電子投票有抗拒的選民未參與投票；二是香港政治面臨高氣壓，選民投票傾向「抗爭派」特徵明顯的參選人，而傳統溫和泛民，如民協等處於劣勢，或許9月立法會選舉後，民主派的政治版圖有機會重新洗牌。

    但蔡子強也指出，初選顯示，立場強硬的「抗爭派」參選人成為主流，加上參與初選港人比預期多，「政治氣氛之熾烈高於預期」，估計政府會以更強硬的方法回應；他表示，港府可能大量DQ（取消資格）「抗爭派」參選人，減少「抗爭派」進入議會的機會，也可能以疫情復燃為由擱置9月立法會選舉。

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