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    美國知情人士：美準備中止與香港引渡協議

    美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）告訴「外交政策」：「中國共產黨已摧毀中港司法系統間的法律防火牆。」（美聯社資料照）

    美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）告訴「外交政策」：「中國共產黨已摧毀中港司法系統間的法律防火牆。」（美聯社資料照）

    2020-07-14 18:31:16

    〔中央社〕美國刊物「外交政策」（Foreign Policy）今天報導，在中國對香港實行規範廣泛的「港區國安法」後，川普政府正準備中止與香港的引渡協議。

    美國前官員及國會幕僚告訴「外交政策」，川普政府可能在幾週內做出決定。這項待決決定象徵美中之間緊張情勢再度升高。

    美國總統川普5月曾表示，美國政府將開始改變與香港的關係，包括引渡協議、出口管制及貿易關係，因為雙方關係受到北京更嚴格掌控。

    白宮及美國國務院對「外交政策」得知的消息不予置評，但主要國會議員支持撤回美國與香港引渡協議的決定。

    美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）告訴「外交政策」：「中國共產黨已摧毀中港司法系統間的法律防火牆。」

    麥考爾提及：「將美國人引渡至當地不再安全，他們在中國境內將易面臨虛假的起訴及審判，在這歐威爾式的新國安法下，中共視之反感的任何事物都能起訴及審判。」

    美國聯邦參議院外交事務委員會主席里契（James Risch）則指出，如此決定將符合川普政府對美港關係的更廣泛重新評估。

    里契表示：「中共實行的新國安法去除了香港法治的重要部分，香港過去曾以法治聞名，這對引渡合作及美國公民的安全有明顯牽連。」

    「外交政策」分析，澳洲及加拿大近幾週已中止與香港的引渡協議，以回應港區國安法，這顯示對於許多西方人士，香港過去值得信賴的司法體系已成歷史。

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