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    軍情動態》波音獲美軍352億元合約 地表最強F-15戰機明年出廠

    波音公司7月獲美軍價值近新台幣352.5億元合約，為美軍生產首批8架F-15EX先進鷹式戰鬥機，預計2021年先交付2架，圖為F-15EX戰機概念圖。（擷取自波音公司官網）

    波音公司7月獲美軍價值近新台幣352.5億元合約，為美軍生產首批8架F-15EX先進鷹式戰鬥機，預計2021年先交付2架，圖為F-15EX戰機概念圖。（擷取自波音公司官網）

    2020-07-14 16:59:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國飛機製造商「波音公司（Boeing）」7月獲美軍價值近新台幣352.5億元合約，為美軍生產首批8架F-15EX先進鷹式（Advanced Eagle）戰鬥機，合約內容涵蓋設計、研發整合、及後續維持、技術支持等費用在內，預計2021年先交付2架、2023年交付剩下6架。

    《Defence Blog》報導，波音公司7月獲美軍價值近12億美元（約為新台幣352.5億元）合約，為美軍生產首批8架F-15EX戰鬥機，合約內容涵蓋設計、研發整合、製造、測試、運送、維持及改裝，並將備用零件，支持設備、技術資料與技術支援一併包含在內。

    美國2020財年批准8架F-15EX戰機，預計2021年將編12架的預算，為汰換美空軍老舊的F-15C/D戰機，美國空軍計畫5年內採購76架F-15EX戰機。美國空軍空戰司令部指揮官霍姆斯上將（Mike Holmes）指出，「F-15EX戰機是取代F-15C/D機隊，提升空軍能力最快也最能夠負擔的選項」，另外，他還表示，「F-15EX戰機已準備好，一出廠就能進入作戰行列」。

    根據美國國防部週一（13日）聲明內容顯示，首批8架F-15EX戰機生產會在美國佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）進行，預計2023年12月31日前完成，分別在2021年第2季交付2架、2023年交付剩下的6架。

    針對F-15EX戰機，波音公司先前表示，在過去10年來，波音投資了超過50億美元在技術開發上，為美國空軍帶來這款F-15戰機的最現代化版本，F-15EX戰機是最節省成本、先進和現成的解決方案，能迎合美國空軍的產能要求，並為戰機機隊增加戰力。

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