詭異！61船員經隔離檢測陰性 出海35日後57人武肺確診

阿根廷拖網漁船「越前丸號」。（圖擷取自影片）

2020-07-14 15:56:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿根廷傳出離奇的海上「神秘集體感染」事件！據《法新社》14日報導，當地一艘漁船出海前，船上61名接受強制隔離且武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測結果均為陰性，但出海1個多月後多達57名水手確診，感染途徑不明。

報導引述阿國火地群島（Tierra del Fuego）衞生部官員指出，「越前丸號」（Echizen Maru）拖網漁船出海35天，船員出海前全部接受過檢測對病毒呈陰性，並曾在火地島的烏斯懷亞市一家飯店強制接受14日隔離。

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但後來有部份船員出現武肺症狀，於是船隻回到港口，全船61人重新接受測試，除57名已被確診的船員外，剩下4名船員中，有2人的病毒檢測結果為陰性，另外2人正在等待檢測結果。

當地衛生官員表示，很難確定這些船員是如何感染的，因為他們已經35天沒有接觸過陸地，船上補給物資僅來自烏斯懷亞港。目前醫療團隊正研究「船員發病時序」，以查出他們受感染的時序。

烏斯懷亞地區醫院傳染病部門主管巴拉托爾（Leandro Ballatore）指出，這個案例超越所有研究報告，因為從來沒有如此長的潛伏期紀錄，目前仍無法解釋為何會有人中標。

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